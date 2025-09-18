Fraport negocia construção de hotel em Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto Internacional de Fortaleza trabalha um projeto com o conceito de Aeroporto Cidade / Crédito: Samuel Setubal

A Fraport Brasil está negociando a construção de um hotel no Aeroporto de Fortaleza, próximo ao terminal de passageiros. A informação foi confirmada pela empresa em nota. No informe, a Fraport Brasil afirma, contudo, que “não há definição de investidores, prazos, bandeira ou dimensão do mesmo, pois não há contratos assinados”.

Trata-se de uma autorização para Opea, ou seja, para Objeto Projetado no Espaço Aéreo, por conta de altura de obras, luzes. O aval da Comaer é necessário para qualquer empreendimento que seja realizado no sítio aeroportuário. Neste caso, ele engloba complexo imobiliário com área para dois hotéis, um centro logístico, shopping e hipermercado. O empreendimento deverá ser setorizado por tipos de negócios, "levando em conta estudos exclusivos de demanda mercadológica e a vocação de cada área", acrescentou a Fraport.

O projeto passará, todavia, por outras fases de licenciamentos e regularizações de órgãos governamentais, como de construção. Segundo O POVO apurou à época com a Fraport Brasil, as próximas fases serão em colaboração com empreendedores e parceiros comerciais para viabilizar o empreendimento "e contribuir com o desenvolvimento da cidade." O direcionamento da administradora aeroportuária é apresentar o terminal como uma extensão da Cidade, a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário.

Conforme a empresa, todo o projeto possui mais de 800 mil metros quadrados (m²) para investidores que visam centros logísticos, hotéis, hipermercados, shoppings, entre outros negócios. Conheça as áreas disponíveis no Aeroporto de Fortaleza Centro Logístico (BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

(BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto. Varejo (BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR 116.

(BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR 116. Hotel Aeroporto - 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros.

- 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros. Hotel Corporativo - 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati.

- 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati. Shopping / Varejo / Big Box - 125.000 m² de terreno com acesso independente.

Aeroporto de Fortaleza: saiba como será o Aeroporto Cidade Centro comercial projetado pela Fraport no Aeroporto de Fortaleza Crédito: Divulgação O acesso exclusivo pela BR 116 será para a área destinada ao Centro Logístico, bem como a sua conexão com o Aeroporto de Fortaleza. A intenção é facilitar a logística de distribuição de mercadorias, por meio terrestre (bairros centrais, região metropolitana, interior do Estado etc.), e por meio aéreo (outros estados e países).