Estado negocia voo direto da Europa para Jericoacoara, diz Setur

A Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) está com negociações para internacionalizar o Aeroporto Regional de Jericoacoara , a cerca de 270 km de Fortaleza, com um voo direto para a Europa. A informação foi dada com exclusividade ao O POVO pela titular da Pasta, Yrwana Albuquerque.

De acordo com a secretária do Turismo, já estão sendo realizados estudos, em parceria com a Infraero, gestora do aeroporto. Além disso, há conversas com algumas companhias aéreas e especialistas no setor para avançar o processo.

"A região de Jericoacoara, assim como Cruz e Preá, está crescendo muito, tanto pelo turismo quanto pelo desenvolvimento em geral. Entendemos que essa área tem um enorme potencial para abrigar o segundo aeroporto internacional do Estado", explica.