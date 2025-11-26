FGV: Índice de confiança da indústria cai 0,7 ponto em outubro, para 89,8 pontos

O economista Stéfano Pacini, do FGV Ibre, afirma que o resultado do mês amplia o sentimento de pessimismo no setor. "Nas avaliações sobre o momento atual dos negócios, as empresas reportam elevado nível de estoques e piores avaliações sobre a demanda. Quanto ao futuro, apesar da melhora, o resultado de novembro tem característica de compensação após os resultados negativos dos últimos cinco meses", detalha.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) caiu 0,7 ponto em novembro em comparação a outubro, para 89,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI recuou 0,4 ponto, para 89,8 pontos. Este foi o oitavo resultado negativo no ano.

Em relação aos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 4,6 pontos, atingindo 89,6 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) subiu 3,4 pontos, para 88,8 pontos. O indicador da produção prevista recuperou 2,2 pontos, para 84,8 pontos após retrair por cinco meses consecutivos.

Em contrapartida, o nível de estoques subiu 5,2 pontos, para 111,6 pontos, maior nível desde outubro de 2023, sugerindo que a indústria enfrenta dificuldades com o acúmulo de produtos. Quando este indicador está acima de 100 pontos, sinaliza que a indústria está operando com estoques excessivos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) caiu 2,2 pontos porcentuais, para 79,7%.

**Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast