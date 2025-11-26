BC: Comef repete que liquidação extrajudicial do Banco Master não traz risco sistêmico

Após a liquidação extrajudicial do Banco Master e outras instituições do seu conglomerado, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) repetiu em ata da reunião da semana passada que o processo não traz risco sistêmico. Mais uma vez o colegiado lembrou que o Grupo Master tem "porte pequeno", representando apenas 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

"O Comitê registra que a avaliação sobre a imposição de regimes de resolução a instituições financeiras deve considerar a normalidade da economia pública e a preservação dos interesses dos depositantes, investidores e demais credores. No caso específico, a decretação do Regime de Administração Especial Temporária (RAET) no Banco Master Múltiplo S.A. permite o funcionamento regular da sua controlada Will Financeira S.A. CFI enquanto se encontram em curso negociações que buscam preservar a atividade dessa instituição", destacou o documento.