Caixa retoma financiamentos de longo prazo para indústria naval em contrato com Camorim

A Caixa Econômica Federal (CEF) formalizou nesta terça-feira, 25, o retorno como agente financeiro do Fundo da Marinha Mercante (FMM) em contratos de longo prazo após um intervalo de mais de uma década. O contrato foi firmado com a Camorim Serviços Marítimos, empresa 100% brasileira com sede em Niterói (RJ), para o financiamento de uma embarcação do tipo rebocador.

O investimento, no valor de R$ 30 milhões, servirá para ampliar a frota da empresa, que tem 30 anos de atuação no setor marítimo nacional, e reduzir a necessidade de afretamentos. O contrato oferece carência de 12 meses e pode ser amortizado em até 148 meses.