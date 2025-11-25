Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caixa retoma financiamentos de longo prazo para indústria naval em contrato com Camorim

Autor Agência Estado
A Caixa Econômica Federal (CEF) formalizou nesta terça-feira, 25, o retorno como agente financeiro do Fundo da Marinha Mercante (FMM) em contratos de longo prazo após um intervalo de mais de uma década. O contrato foi firmado com a Camorim Serviços Marítimos, empresa 100% brasileira com sede em Niterói (RJ), para o financiamento de uma embarcação do tipo rebocador.

O investimento, no valor de R$ 30 milhões, servirá para ampliar a frota da empresa, que tem 30 anos de atuação no setor marítimo nacional, e reduzir a necessidade de afretamentos. O contrato oferece carência de 12 meses e pode ser amortizado em até 148 meses.

Desde 2014, a Caixa manteve apenas operações de crédito de curto prazo ao setor. Segundo a diretora de Rede de Atacado do banco, Suely Patrão, a instituição está pronta para "atender a demanda e, com isso, aperfeiçoar a política de crédito para a indústria naval do país"

Criado para estimular a modernização da frota e consolidar a indústria de construção e reparação naval, o Fundo da Marinha Mercante (FMM) é um fundo de caráter contábil. Sua gestão é realizada pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), sendo o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) a base principal de financiamento.

