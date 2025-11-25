Caixa retoma financiamentos de longo prazo para indústria naval em contrato com Camorim
A Caixa Econômica Federal (CEF) formalizou nesta terça-feira, 25, o retorno como agente financeiro do Fundo da Marinha Mercante (FMM) em contratos de longo prazo após um intervalo de mais de uma década. O contrato foi firmado com a Camorim Serviços Marítimos, empresa 100% brasileira com sede em Niterói (RJ), para o financiamento de uma embarcação do tipo rebocador.
O investimento, no valor de R$ 30 milhões, servirá para ampliar a frota da empresa, que tem 30 anos de atuação no setor marítimo nacional, e reduzir a necessidade de afretamentos. O contrato oferece carência de 12 meses e pode ser amortizado em até 148 meses.
Desde 2014, a Caixa manteve apenas operações de crédito de curto prazo ao setor. Segundo a diretora de Rede de Atacado do banco, Suely Patrão, a instituição está pronta para "atender a demanda e, com isso, aperfeiçoar a política de crédito para a indústria naval do país"
Criado para estimular a modernização da frota e consolidar a indústria de construção e reparação naval, o Fundo da Marinha Mercante (FMM) é um fundo de caráter contábil. Sua gestão é realizada pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), sendo o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) a base principal de financiamento.