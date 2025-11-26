Décimo terceiro começa a ser pago a novos aposentados do INSS a partir deste mês

A estimativa do INSS é que 2,3 milhões de benefícios sejam pagos pelo INSS, o que corresponderia a R$2,2 bilhões injetados na economia. O pagamento contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril, quando o INSS antecipou a primeira parcela do 13º.

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) começou a pagar o 13º salário aos aposentados na segunda-feira, 24. Poderão receber os pagamentos quem não recebeu o adiantamento em abril e maio.

Os primeiros a ter direito são os beneficiários que recebem um salário mínimo (R$ 1.518), a depender do número final do cartão do benefício. Confira na tabela. Quem recebe mais de um salário mínimo receberá a partir de 1º de dezembro, também a depender do dígito final do cartão do benefício.

Para saber quanto vai receber, o aposentado pode consultar o site ou o aplicativo Meu INSS. Após acessar e logar, o usuário deve entrar em "extrato de pagamento" e consultar os valores.

Tem direito à gratificação quem recebe aposentadoria, pensão e benefícios por incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. No caso do auxílio-doença e do auxílio-acidente, que são temporários, o pagamento é feito de forma proporcional, conforme o número de meses do benefício até a data de depósito da gratificação natalina.

Benefícios como BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não têm direito a receber o 13º salário.