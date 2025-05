INSS passará a exigir biometria para novos empréstimos consignados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passará a exigir biometria para o desbloqueios de novos empréstimos consignados a partir da próxima sexta-feira, 23. A decisão foi publicada em despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 19, assinado por Gilberto Waller Junior, presidente do INSS.

A novidade ocorre depois da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União (CGU), que investigam um esquema de fraudes em mensalidades cobradas por sindicatos e associações e descontadas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários do INSS sem autorização.

Com a decisão desta segunda-feira, a partir do dia 23, todos os desbloqueios para novos empréstimos consignados do INSS só serão realizados por biometria na plataforma do Meu INSS.

O despacho encaminha a decisão para que os setores competentes tomem as medidas necessárias para a adoção da biometria nos processos.

No dia 8 de maio, o presidente do INSS já havia determinado o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para todos os beneficiários, independente da data de concessão do benefício. O desbloqueio poderia ser solicitado pelos próprios segurados nos canais oficiais do INSS.