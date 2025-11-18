Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rede de lojas oferta curso gratuito para operários da construção

Rede de lojas oferta curso gratuito para profissionais da construção

Iniciativa do Grupo Acal mira na qualificação de mão de obra para a área, que enfrenta escassez de pessoal
Autor Daniel Gifone/Especial para O POVO
Daniel Gifone/Especial para O POVO
O Grupo Acal Home Center está com inscrições abertas para curso focado em trabalhadores da construção civil. Chamada de Oficina Profissionalizante Acal, a iniciativa mira as demandas atuais do mercado, com módulos teóricos e práticos focando em técnicas construtivas modernas, segurança e produtividade.

A ação ocorrerá na loja da rede na Parangaba, com inscrições gratuitas que devem ser realizadas no Clube dos Profissionais Acal.

Os 40 profissionais terão, ao final do curso, seus serviços recomendados pelas lojas aos clientes finais. As inscrições ficam abertas até completar o número de vagas.

Além das aulas técnicas, os participantes recebem certificado de conclusão, kits profissionais e brindes das indústrias parceiras, em um ambiente de troca de experiências e valorização da profissão.

As oficinas contam com turmas reduzidas, o que garante acompanhamento individual e melhor aproveitamento das atividades, segundo a empresa.

A iniciativa é feita em parceria com outras marcas da indústria, como Rejuntamix e Eliane Pisos.

“Formar profissionais qualificados é uma forma de fortalecer toda a cadeia da construção. Quando investimos em capacitação, investimos na qualidade das obras, na segurança dos canteiros e no futuro do setor”, destaca Daniela Cabral, CEO da Acal Home Center.

Serviço

Capacitação de Profissionais da Construção Civil - Acal

  • Local: Acal Home Center Parangaba (Av. Godofredo Maciel, 767 - Parangaba, Fortaleza - CE)
  • Data: 22 de novembro
  • Horário: 5h no total
  • Inscrições: As inscrições podem ser realizadas por meio do Clube dos Profissionais Acal, disponível no Instagram @AcalHomeCenter.

