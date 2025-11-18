Rede de lojas oferta curso gratuito para operários da construção

Grupo Acal Home Center lança programa de capacitação de profissionais no setor da construção civil / Crédito: Claudia Gomes/Divulgação Acal

O Grupo Acal Home Center está com inscrições abertas para curso focado em trabalhadores da construção civil. Chamada de Oficina Profissionalizante Acal, a iniciativa mira as demandas atuais do mercado, com módulos teóricos e práticos focando em técnicas construtivas modernas, segurança e produtividade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A ação ocorrerá na loja da rede na Parangaba, com inscrições gratuitas que devem ser realizadas no Clube dos Profissionais Acal.

A iniciativa é feita em parceria com outras marcas da indústria, como Rejuntamix e Eliane Pisos. “Formar profissionais qualificados é uma forma de fortalecer toda a cadeia da construção. Quando investimos em capacitação, investimos na qualidade das obras, na segurança dos canteiros e no futuro do setor”, destaca Daniela Cabral, CEO da Acal Home Center. Serviço Capacitação de Profissionais da Construção Civil - Acal