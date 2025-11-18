Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA totalizaram 232 mil na semana até 18 de outubro

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 18 de outubro foi de 232 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira, 18. É a primeira publicação do dado desde 25 de setembro, última semana antes do shutdown.

O total de pedidos da semana encerrada em 20 de setembro, a última que havia sido divulgada, foi levemente revisado para cima, de 218 mil a 219 mil.