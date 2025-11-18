Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA totalizaram 232 mil na semana até 18 de outubro
O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 18 de outubro foi de 232 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira, 18. É a primeira publicação do dado desde 25 de setembro, última semana antes do shutdown.
O total de pedidos da semana encerrada em 20 de setembro, a última que havia sido divulgada, foi levemente revisado para cima, de 218 mil a 219 mil.
O número de pedidos continuados foi de 1,957 milhão, um pouco acima do número de 1,947 milhão registrado na semana anterior.
Para os pedidos iniciais, os dados das três semanas anteriores não foram disponibilizados pelo Departamento.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente