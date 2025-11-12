Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPNU 2: confira notas e veja se você avançou para a próxima fase

CPNU 2: confira notas e veja se você avançou para a próxima fase

Candidatos podem conferir notas e saber se seguem para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os resultados das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já estão disponíveis para consulta. A divulgação marca um novo passo na seleção que reúne milhares de candidatos em todo o país para disputar 3.652 vagas em órgãos da Administração Pública Federal.

Os participantes podem acessar o extrato detalhado das notas e verificar se estão entre os classificados para a segunda etapa, a prova discursiva, que será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas 228 cidades onde ocorreu a primeira fase, realizada no dia 5 de outubro.

Como consultar o resultado

O acesso deve ser feito pela Área do Candidato, no site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br
.
Ao entrar na plataforma, é preciso clicar em “Minhas Inscrições”, localizar o card do CPNU 2 e selecionar “Ver Resultado”. Nessa seção, é possível visualizar tanto o resultado da prova objetiva quanto o espelho do cartão-resposta, permitindo entender como cada nota foi composta.

Leia mais

Etapas seguintes

Os candidatos que alcançarem as notas mínimas exigidas para o cargo e modalidade de concorrência avançam automaticamente para a prova discursiva.

Após essa fase, alguns cargos ainda exigirão avaliação de títulos — etapa que considera a formação acadêmica e experiências profissionais.

Há também uma fase de verificação de cotas, voltada a candidatos que concorrem em vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), negras, quilombolas e indígenas.

Panorama da seleção

As provas objetivas da segunda edição do CPNU foram aplicadas em 5 de outubro, movimentando milhares de candidatos em todo o país.

Com 3.652 vagas distribuídas entre ministérios, autarquias e institutos federais, o concurso é considerado uma das maiores seleções públicas já realizadas no Brasil.

AO VIVO | Lula sanciona proibição de celulares em escolas; Enem 2024 | O POVO no Rádio 13/1/25

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    concursos

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar