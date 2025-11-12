CPNU 2: confira notas e veja se você avançou para a próxima fase

CPNU 2: confira notas e veja se você avançou para a próxima faseCandidatos podem conferir notas e saber se seguem para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro
Os resultados das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já estão disponíveis para consulta. A divulgação marca um novo passo na seleção que reúne milhares de candidatos em todo o país para disputar 3.652 vagas em órgãos da Administração Pública Federal.
Os participantes podem acessar o extrato detalhado das notas e verificar se estão entre os classificados para a segunda etapa, a prova discursiva, que será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas 228 cidades onde ocorreu a primeira fase, realizada no dia 5 de outubro.
Como consultar o resultado
O acesso deve ser feito pela Área do Candidato, no site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br
.
Ao entrar na plataforma, é preciso clicar em “Minhas Inscrições”, localizar o card do CPNU 2 e selecionar “Ver Resultado”. Nessa seção, é possível visualizar tanto o resultado da prova objetiva quanto o espelho do cartão-resposta, permitindo entender como cada nota foi composta.
Etapas seguintes
Os candidatos que alcançarem as notas mínimas exigidas para o cargo e modalidade de concorrência avançam automaticamente para a prova discursiva.
Após essa fase, alguns cargos ainda exigirão avaliação de títulos — etapa que considera a formação acadêmica e experiências profissionais.
Há também uma fase de verificação de cotas, voltada a candidatos que concorrem em vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), negras, quilombolas e indígenas.
Panorama da seleção
As provas objetivas da segunda edição do CPNU foram aplicadas em 5 de outubro, movimentando milhares de candidatos em todo o país.
Com 3.652 vagas distribuídas entre ministérios, autarquias e institutos federais, o concurso é considerado uma das maiores seleções públicas já realizadas no Brasil.
