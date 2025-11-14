IBGE: DF mantém maior PIB per capita, R$ 129.790,44, 2,4 vezes maior que média do país

O Distrito Federal manteve-se como a Unidade da Federação com o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita brasileiro em 2023, R$ 129.790,44. O resultado é 2,4 vezes maior que o PIB per capita do País, que ficou em R$ 53.886,67 em 2023.

Os dados são das Contas Regionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).