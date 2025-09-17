PIB do Ceará cresce 3,86% no 2º trimestre de 2025

Desempenho foi acima do resultado econômico brasileiro para igual período, que alcançou a marca de 2,2%. A informação é do governador Elmano

"O nosso PIB cresceu 3,86% no 2º trimestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, bem acima do crescimento nacional, que foi de 2,2%. Esse resultado é fruto de muito trabalho e parcerias com o setor produtivo, garantindo mais investimentos, empregos e oportunidades para os cearenses", disse nas redes sociais.

O Produto Interno Bruto ( PIB ) do Ceará cresceu 3,86% no segundo trimestre de 2025 e alcançou uma expansão superior ao PIB brasileiro no mesmo período. O desempenho foi revelado pelo governador Elmano de Freitas (PT) na manhã desta quarta-feira, 17.

As informações detalhadas sobre o PIB cearense devem ser demonstradas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) na tarde de desta quarta-feira, a partir das 14h. "Uma nova previsão para o PIB para 2025 também será anunciada", prometeu o Ipece.

Como o PIB cearense é calculado?

O PIB é calculado com base nos resultados dos três setores, Agropecuária, Indústria e Serviços e desagregados por suas atividades econômicas, segundo informa o Instituto.

"É importante ressaltar que, como indica somente uma tendência de crescimento ou arrefecimento da economia, suas informações e resultados são preliminares e sujeitos a retificações, quando forem calculadas as Contas Regionais definitivas, em conjunto com o IBGE e as 27 Unidades da Federação", observa.

Quais outros estados calculam o PIB?

Além do Ceará, mais onze estados brasileiros realizam o cálculo do PIB, indicando a tendência do desempenho da economia no curto prazo. São eles: