CE: 43,5% tem renda per capita até meio salário mínimo

CE: 43,5% das famílias possuem renda per capita de até meio salário mínimo

Dados fazem parte do Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família. No País, quantidade de famílias com renda domiciliar per capita chega a 25,6%, praticamente metade do número cearense
Praticamente metade das famílias cearenses sobrevivem com até meio salário mínimo de renda média per capita. Os dados do "Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família" revelam que 43,5% das famílias estavam nesta condição.

Neste mesmo recorte, a média nacional é de 25,6%. Assim, o resultado cearense é quase duas vezes pior do que a média nacional.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulga os dados, ainda revela que, entre as famílias cearenses que não possuíam rendimentos no período da pesquisa, 58,3% tinham mulheres como chefes de família.

Outra vez, o resultado estadual é pior do que a média nacional, em que o percentual era de 54%.

