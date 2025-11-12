Hapvida: lucro líquido ajustado soma R$ 337,7 Mi no 3tri25, alta de 4,1% ante 3tri24

A operadora de saúde Hapvida registrou lucro líquido de cerca de R$ 338 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado é decorrente da maior frequência de utilização no trimestre, influenciada por sazonalidade de inverno mais longo nas regiões Sul e Sudeste, e pelo ramp-up de novas unidades da rede própria, parcialmente compensados por crescimento de receita, avanço do tíquete médio e disciplina financeira.

No período, a receita líquida somou R$ 7,8 bilhões, aumento de 6,0% em relação ao apurado um ano antes. De julho a setembro, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 746,4 milhões, diminuição de 2,1%. Sem efeitos não recorrentes. A dívida líquida fechou o trimestre em R$ 4,250 bilhões, montante 3,7% maior do que o reportado um ano antes. Com isso, a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 1 vez, aumento de 0,01 vez em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. No terceiro trimestre a sinistralidade caixa alcançou 75,2%, aumento de 1,3 ponto porcentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior, refletindo a maior utilização sazonal e o ramp-up de novas unidades.