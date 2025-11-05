Lula diz que aprovação da isenção do IR é dia histórico

Presidente Lula comemorou aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais para comemorar a aprovação por unanimidade no Senado do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil de pagar Imposto de Renda. O projeto segue para a sanção presidencial e entrará em vigor já em 2026, caso seja sancionado até o fim deste ano.