Lula diz que aprovação da isenção do IR é dia histórico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais para comemorar a aprovação por unanimidade no Senado do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil de pagar Imposto de Renda.
O projeto segue para a sanção presidencial e entrará em vigor já em 2026, caso seja sancionado até o fim deste ano.
"Hoje é um dia histórico. Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil", disse o presidente.
"Com a aprovação de nosso projeto de Lei pelo Congresso Nacional, com imposto zero para quem recebe até 5 mil reais e desconto para quem ganha entre 5 mil e 7.350 reais, milhões de pessoas que vivem de seu trabalho não precisarão mais pagar o IR ou terão imposto reduzido, garantindo mais dinheiro no bolso. Quem ganha muito vai contribuir com a sua justa parte", ponderou Lula, que classificou a aprovação do projeto como "justiça tributária".
Ele agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-PA) e ao relator da matéria no Senado Renan Calheiros (MDB-AL)
"Agradeço ao presidente Davi Alcolumbre, ao relator Renan Calheiros e a cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto no Senado, após sua aprovação na Câmara. Por unanimidade, nos dois casos. Uma vitória da democracia e da justiça social. É o Governo do Brasil do lado do povo brasileiro", exaltou.
