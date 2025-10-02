IR: veja quem será contemplado e quando começa a isenção

￼PROJETO de isenção do IR para quem ganha R$ 5 mil foi aprovado por unanimidade / Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 1º de outubro, por unanimidade, com 493 votos a favor e nenhum voto contrário, o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil a partir de 2026 (PL 1087/25). A proposta, enviada em março deste ano pelo governo, estabelece que a isenção será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.

A proposta foi aprovada em julho deste ano em comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisá-la. O relator do projeto, Arthur Lira (PP-AL), avalia que o Senado terá três meses para aprovar o projeto e devolvê-lo à Câmara, em caso de mudança, ou enviá-lo direto para sanção presidencial, caso não sejam feitas alterações ao texto da Câmara. Lira disse ter recebido mais de 50 sugestões de mudanças no projeto de lei de outros parlamentares. O vice-presidente da comissão especial que analisou a reforma do Imposto de Renda (PL 1087/25), deputado Merlong Solano (PT-PI), afirmou que o parecer de Lira manteve a essência da proposta do governo: garantir justiça tributária, isentando quem ganha menos e cobrando mais de quem tem renda maior.

“Usei dados oficiais da Receita Federal. O 1% mais rico tem uma carga efetiva de imposto pago de apenas 4,2%. O 0,01% mais rico só tem uma carga efetiva de 1,7%", comparou. Quando o projeto de isenção do IR começa a valer? O projeto aprovado será encaminhado agora para o Senado. As mudanças precisam ser aprovadas até 31 de dezembro para que as novas regras entrem em vigor já em 2026. Deputados que defenderam a proposta relembraram que a tabela do Imposto de Renda está defasada há alguns anos em relação à inflação. Já a oposição criticou o impacto fiscal e também o alcance tributário sobre os chamados super-ricos.

Em postagem na última quarta, 1º, em suas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enalteceu o projeto e disse que sempre foi prioridade na sua presidência. "Hoje é um dia muito importante”, escreveu. Motta acrescentou: "A isenção do Imposto de Renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social do País, garantindo mais dinheiro no bolso de quem ganha até R$ 5 mil". Além da proposta aprovada nesta quarta-feira, 1º, existe também outro projeto de lei no Congresso sobre este mesmo tema, o PL 1.952/2019 do Senado Federal. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) é o relator deste outro projeto, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, na semana passada.