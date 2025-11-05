Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Refis federal dá desconto de até 50% com autarquias e fundações

Refis federal dá desconto de até 50% com autarquias e fundações

A renegociação promovida pela AGU mira pequenas empresas e pessoas físicas com dívidas de até 60 salários mínimos. Saiba como participar
Autor Armando de Oliveira Lima
Autor
Armando de Oliveira Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Advocacia-Geral da União (AGU) lançou um refinanciamento de dívidas com autarquias e fundações na última terça-feira, 4. O Refis oferece até 50% de desconto e vale para créditos inscritos em dívida ativa no sistema da instituição até 1º de novembro de 2024.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União e está limitado a dívidas de até 60 salários mínimos.

No texto, estão incluídas dívidas tributárias e não tributárias, como multas em decorrência do processo administrativo sancionador, créditos relativos a ressarcimento ao erário, taxas e preços públicos.

O público-alvo, segundo a AGU, é de pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.

Leia mais

Dados da Procuradoria-Geral Federal (PGF) indicam que 85 mil devedores, de todo o País, estão enquadrados nas condições ofertadas no edital do Refis.

"A publicação do edital é um importante passo para que pessoas físicas e pequenas empresas, por meio de um processo totalmente acessível e automatizado, possam se regularizar e retomar suas respectivas atividades com segurança", diz a procuradora-geral federal, Adriana Venturini.

Quais as condições do Refis federal?

A AGU explica, em nota, que "o desconto concedido incidirá sobre o valor consolidado do crédito, incluídos o principal, os juros, as multas e os encargos legais".

Os débitos poderão ser pagos de quatro formas:

  • à vista: desconto de 50%
  • em até 20 meses: desconto de 40%)
  • em até 40 meses: desconto de 30%)
  • em até 60 meses: desconto de 20%).

Quais autarquias e fundações participam do Refis federal?

Fazem parte do grupo de autarquias e fundações públicas federais todas as agências reguladoras e entidades federais, como:

  • a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);
  • a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
  • a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);
  • a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
  • o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit);
  • o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ);
  • o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio);
  • a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e;
  • o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Como aderir ao Refis?

Para aderir ao Refis, os interessados devem acessar o portal Resolve Dívidas AGU. O cadastro foi aberto às 10h desta quarta-feira, 5, e o prazo vai até abril de 2026.

Live tira-dúvida: Imposto de Renda, Refis e Pacote Fiscal para empresas

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Empresas

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar