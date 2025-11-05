Refis federal dá desconto de até 50% com autarquias e fundações

Dívidas de até 60 salários mínimos podem ser renegociadas / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

"A publicação do edital é um importante passo para que pessoas físicas e pequenas empresas, por meio de um processo totalmente acessível e automatizado, possam se regularizar e retomar suas respectivas atividades com segurança", diz a procuradora-geral federal, Adriana Venturini. Quais as condições do Refis federal? A AGU explica, em nota, que "o desconto concedido incidirá sobre o valor consolidado do crédito, incluídos o principal, os juros, as multas e os encargos legais". Os débitos poderão ser pagos de quatro formas: