AGU lança no Ceará projeto para modernizar a advocacia pública no Brasil

O projeto já vinha acontecendo com reuniões online desde abril e agora inicia sua fase presencial pelo Ceará, estado considerado com uma boa estrutura de colaboração entre órgãos públicos, como o Ministério Público, tribunais e procuradorias.

A Advocacia-Geral da União (AGU) iniciou nesta terça-feira, 7, em Fortaleza, a fase presencial das Caravanas de Inovação. O evento, realizado no Centro de Eventos do Ceará, tem como foco encontrar soluções para os problemas enfrentados no dia a dia de quem trabalha com a defesa do interesse público.

A programação do evento em Fortaleza inclui debates com especialistas em inovação, direito e tecnologia, oficinas práticas para o desenvolvimento de soluções inovadoras, apresentações de cases de sucesso e ferramentas de IA, além de momentos de networking entre representantes da advocacia pública, do Judiciário e da gestão pública.

A iniciativa é organizada pelo Laboratório de Inovação da AGU (Labori). Bruno Portela, coordenador do Labori, destaca a importância estratégica da advocacia pública no funcionamento do Estado.



"A advocacia pública é agente viabilizadora e potencializadora das políticas públicas. Tudo passa por ela, todas as licitações. E é aí que entra a inovação. Precisamos entregar mais, com menos tempo, menos recursos e mais qualidade. A inovação vem para isso”, comenta.

Entre as ferramentas já em uso no âmbito federal está o Sapiens, plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos que, segundo a AGU, aumentou em 30% as chances de êxito do Estado em causas judiciais.