Refis da Prefeitura de Fortaleza aceitará pagamentos via Pix

Contribuintes que optarem por esse tipo de pagamento podem fazê-lo aproximando a câmera do celular do código QR Code gerado no próprio boleto / Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários (Refis 2025) da Prefeitura de Fortaleza passará a permitir o pagamento de boletos via Pix. A nova opção de pagamento instantâneo permite a compensação imediata do débito municipal.