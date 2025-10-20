Refis da Prefeitura de Fortaleza aceitará pagamentos via Pix

Refis da Prefeitura de Fortaleza aceitará pagamentos via PixNova opção de pagamento instantâneo permite a compensação imediata do débito municipal
O Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários (Refis 2025) da Prefeitura de Fortaleza passará a permitir o pagamento de boletos via Pix.
A nova opção de pagamento instantâneo permite a compensação imediata do débito municipal.
De acordo com a Procuradoria-Geral do Município (PGM), “a nova funcionalidade democratiza a forma de pagamento, uma vez que facilita a execução da transferência, a partir de aplicativos de conta-corrente, sem limitação de horário, de forma rápida, prática e segura”.
Os contribuintes que optarem por esse tipo de pagamento podem fazê-lo aproximando a câmera do celular do código QR Code gerado no próprio boleto.
Para gerar boleto dos débitos já inscritos em dívida ativa, o contribuinte pode usar os canais digitais oficiais da Procuradoria-Geral do Muncípio (PGM): o portal do contribuinte e o balcão virtual, disponíveis no site da PGM Fortaleza, o aplicativo Dívida Ativa e o whatsapp 85 99226-9903.
O contribuinte que preferir pode ser atendido presencialmente, de 08h às 16h30min, por ordem de chegada, no andar térreo da sede da PGM, localizado na Rua Israel Bezerra, 570.
A subprocuradora-geral do município, Valéria Sales, afirma que “o intuito é melhorar cada vez mais a experiência do contribuinte. A disponibilização de mais um meio de pagamento, como o Pix, amplia o canal de possibilidades e permite agilidade na compensação, pois a baixa do débito no sistema ocorre em tempo real”. Com a transferência por Pix, o status do débito é alterado para “pago” de forma imediata.
A funcionalidade ‘copia e cola’ via Pix está em fase de implantação e também estará disponível brevemente aos contribuintes do Refis de Fortaleza, segundo a PGM.