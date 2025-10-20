Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Refis da Prefeitura de Fortaleza aceitará pagamentos via Pix

Nova opção de pagamento instantâneo permite a compensação imediata do débito municipal
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários (Refis 2025) da Prefeitura de Fortaleza passará a permitir o pagamento de boletos via Pix.

A nova opção de pagamento instantâneo permite a compensação imediata do débito municipal.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Município (PGM), “a nova funcionalidade democratiza a forma de pagamento, uma vez que facilita a execução da transferência, a partir de aplicativos de conta-corrente, sem limitação de horário, de forma rápida, prática e segura”.

Os contribuintes que optarem por esse tipo de pagamento podem fazê-lo aproximando a câmera do celular do código QR Code gerado no próprio boleto.

Para gerar boleto dos débitos já inscritos em dívida ativa, o contribuinte pode usar os canais digitais oficiais da Procuradoria-Geral do Muncípio (PGM): o portal do contribuinte e o balcão virtual, disponíveis no site da PGM Fortaleza, o aplicativo Dívida Ativa e o whatsapp 85 99226-9903.

O contribuinte que preferir pode ser atendido presencialmente, de 08h às 16h30min, por ordem de chegada, no andar térreo da sede da PGM, localizado na Rua Israel Bezerra, 570.

A subprocuradora-geral do município, Valéria Sales, afirma que “o intuito é melhorar cada vez mais a experiência do contribuinte. A disponibilização de mais um meio de pagamento, como o Pix, amplia o canal de possibilidades e permite agilidade na compensação, pois a baixa do débito no sistema ocorre em tempo real”. Com a transferência por Pix, o status do débito é alterado para “pago” de forma imediata.

A funcionalidade ‘copia e cola’ via Pix está em fase de implantação e também estará disponível brevemente aos contribuintes do Refis de Fortaleza, segundo a PGM.

