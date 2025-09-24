Refis: projeto prevê perdão de dívidas menores em Fortaleza

￼CASO o projeto seja aprovado pelos vereadores, Refis começa em outubro / Crédito: Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), encaminhou, em regime de urgência, um projeto de refinanciamento de dívidas (Refis) que oferece desconto de até 90% em juros e multas e a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes.

Haverá também remissão de créditos, ou seja, perdão da dívida, de pequeno valor de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Caso o projeto de lei seja aprovado, a expectativa é de que a adesão ao programa ocorra de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025.

Além disso, a previsão de impacto orçamentário com a renúncia fiscal, conforme o documento apresentado na Câmara, é de mais de R$ 6,4 milhões com a remissão do IPTU e do ISSQN. Segundo o secretário municipal das Finanças, Márcio Cardeal, um dos condicionantes para contratar uma operação de crédito de reestruturação da dívida do município de Fortaleza é a criação de mecanismos de ajuste fiscal. "Isso vai servir por toda a eternidade no município."

"Isso é uma medida vista tanto pelos credores como pelo Governo Federal, como medidas de boa prática fiscal. Então, esse é o nosso interesse." Esta é uma das estratégias para aumentar a nota de Fortaleza em Capacidade de Pagamento (Capag). Hoje, a Capital possui a categoria C, o que não permite, por exemplo, conseguir empréstimos com juros mais baixos em bancos internacionais. Entenda o que pode ser negociado Podem ser negociados créditos tributários e não tributários não inscritos na Dívida Ativa, inclusive os que sejam objeto de impugnação junto ao Contencioso Administrativo Tributário (CAT), cujos fatos geradores tenham ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2024. E também aqueles, inscritos na Dívida Ativa, independentemente da fase de cobrança.



No Refis Simples será oferecido desconto de 90% se o montante do crédito tributário for pago à vista até o fim do primeiro mês de vigência do programa. Se o pagamento ocorrer no segundo mês, o desconto cai para 85%. Por outro lado, no terceiro mês do programa, o abatimento de juros e multa recua para 80%. O mesmo percentual é aplicado para o caso de renegociação da dívida em três vezes parcelas mensais e consecutivas. Há ainda outras três opções de parcelamento, com descontos menores conforme for aumentando o número de parcelas.

