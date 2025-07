Tentativas de fraude somam 6,4 milhões no 1º semestre, afirma Serasa

Foram mais de 6,4 milhões de tentativas de fraude entre janeiro e junho de 2025 no Brasil, o que corresponde a uma tentativa de fraude a cada 2,4 segundos, calcula a Serasa Experian. Caso as ações criminosas tivessem sido efetivadas, o prejuízo potencial para consumidores e empresas seria de R$ 39,8 bilhões, segundo a instituição, citando dados do seu indicador Fraudômetro.

O montante de R$ 39,8 bilhões estimado representa um aumento de 32,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram barrados R$ 29,9 bilhões de prejuízos em golpes financeiros. Segundo estimativas da datatech, o País registrou mais de 6,4 milhões de tentativas de fraude em seis meses, o equivalente a uma tentativa a cada 2,4 segundos. O número seria 21,7% maior do que o registrado no primeiro semestre do ano anterior.