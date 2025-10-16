Ceará lidera inadimplência de aluguéis no país em 2025

Com 6,03% de inadimplência, o Ceará tem a maior taxa de atrasos em aluguéis do Brasil, segundo levantamento nacional. Fortaleza também lidera entre as capitais

O Ceará registrou em agosto a maior taxa de inadimplência de aluguéis do Brasil , atingindo 6,03%, conforme levantamento da empresa de tecnologia imobiliária Superlógica.

O índice, o mais alto dos últimos dez meses, coloca o Estado à frente de outras 12 unidades federativas analisadas e revela o peso crescente do custo de moradia nas finanças das famílias.



Em Fortaleza, a taxa ficou em 5,93%, também a mais alta entre as capitais brasileiras. O dado reforça um cenário de dificuldade para os locatários manterem os pagamentos em dia, em meio à alta do custo de vida e à estagnação da renda.



“Quando a renda da família não acompanha a alta dos custos, o orçamento entra em desequilíbrio e o condomínio se torna uma das primeiras contas comprometidas. Isso impacta diretamente a sustentabilidade financeira dos edifícios”, explica Raphael Fontoura, CEO da MyBlue e advogado especialista em direito condominial.



Nordeste lidera entre as regiões



No recorte regional, o Nordeste também aparece com a maior taxa de inadimplência entre as regiões brasileiras, com 4,94%, superando a média nacional de 3,76%. O resultado indica que o impacto da inflação sobre moradia e serviços básicos segue mais intenso no Nordeste, onde o custo de vida pesa proporcionalmente mais sobre a renda das famílias.

