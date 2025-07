Pix cresce 38% no Nordeste como ferramenta de quitação de dívidas, diz Serasa

Mais de 77 milhões de brasileiros estão com o nome sujo em julho de 2025 — eram 73,5 milhões no começo do ano / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Criado como uma alternativa prática para transferências bancárias, o Pix tem se consolidado também como instrumento importante no combate à inadimplência no Brasil. No Nordeste, o método de pagamento registrou um crescimento de 38% no número de acordos fechados para quitação de dívidas nos últimos 12 meses, de acordo com levantamento da Serasa. Só na região, 2,1 milhões de consumidores negociaram débitos utilizando a ferramenta.