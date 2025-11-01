IBGE amplia prazo de temporários por medida provisória

Foto de apoio ilustrativo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que haverá ampliação excepcional do prazo máximo de vigência de contratos dos Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ) / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a ampliação do prazo de contratos temporários por medida provisória, segundo divulgação deste sábado, 1º de novembro. Conforme Márcio Pochmann, presidente do órgão, após tratativas junto ao Governo Federal, foi autorizada a extensão excepcional do tempo máximo de vigência de 569 contratos dos Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ).