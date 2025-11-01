Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IBGE amplia prazo de temporários por medida provisória

IBGE amplia prazo de contratos temporários por medida provisória

Medida permite prorrogar 569 contratos de APM e SCQ que vencem entre novembro de 2025 e março de 2026 por até quatro anos. Negociação segue para abranger todos os trabalhadores
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a ampliação do prazo de contratos temporários por medida provisória, segundo divulgação deste sábado, 1º de novembro.

Conforme Márcio Pochmann, presidente do órgão, após tratativas junto ao Governo Federal, foi autorizada a extensão excepcional do tempo máximo de vigência de 569 contratos dos Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ).

Após articulação de Alckmin, China sinaliza prioridade no fornecimento de chips ao Brasil; SAIBA

Com a medida provisória (MP), os termos que venceriam entre novembro de 2025 e março de 2026 poderão ser prorrogados por até quatro anos, desde que terminem até dezembro de 2026.

Leia mais

Inicialmente, o IBGE havia solicitado prorrogação de cinco anos, mas o prazo autorizado foi reduzido para quatro anos apenas para este grupo.

Para Pochmann, a medida representa uma conquista importante para a comunidade da Instituição.

Ela mantém imediatamente os contratos dos temporários próximos de completar três anos de trabalho, e um projeto de lei futuro deverá estender os benefícios a todos os contratos temporários.

“Além da recuperação do poder de compra das remunerações e do maior concurso público realizado, a ampliação do tempo de permanência no IBGE expressa o compromisso da direção da instituição com a qualidade e normalidade da produção resultante do conjunto dos servidores, em especial o reconhecimento das atividades dos temporários”, afirmou Pochmann.

IBGE segue em negociação

A Presidência do IBGE segue negociando a extensão do prazo máximo de todos os contratos temporários, buscando, segundo ele, reconhecer a relevância da rede de coleta, essencial para a produção de estatísticas e informações geocientíficas do País. 

“O Ministério propôs um desmembramento da proposta, atendendo emergencialmente, por medida provisória, a prorrogação de 569 contratos e encaminhando um Projeto de Lei (PL) que contemple todos os contratos temporários”, explicou Flavia Vinhaes, diretora-executiva do IBGE.

As áreas responsáveis pelas contratações informarão os procedimentos administrativos necessários para a efetivação das prorrogações nos prazos estabelecidos.

Leia mais

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    concursos empregos governo federal governo lula

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar