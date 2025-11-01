Chega a 109 o número identificados após operação no RJ

Em atualização da Polícia Civil do Rio, 109 mortos em operação foram identificados / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Em atualização dos números das vítimas da megaoperação no Rio de Janeiro, a polícia civil do estado confirmou a identificação de 109 mortos. O número saltou de 99 para 109, desde a última atualização na sexta-feira, 31. Apesar de estarem identificados pelo Instituto Médico Legal (IML), a polícia só divulgou os 99 nomes até o momento.

Segundo a corporação, 43 dos mortos possuíam mandados de prisão pendentes, enquanto 54 eram naturais de outros estados, incluindo Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás e Espírito Santo, conforme informações da Veja. A ação repercutiu nacionalmente por ser considerada a mais letal da história do país, deixando 121 mortos na última terça-feira, 28, sendo 117 suspeitos e quatro agentes. Os quatro cearenses mortos foram identificados na atualização de ontem. Autoridades estaduais destacam que os suspeitos de diversos estados reforça o alcance do Comando Vermelho, facção criminosa que mantém lideranças em quatro das cinco regiões do País.

No dia posterior ao começo da operação, corpos foram encontrados na região de na Serra da Misericórdia após confrontos intensos com agentes militares. Os corpos das vítimas foram encontrados por moradores da região e colocados em trecho da Praça São Lucas, na Penha, para facilitar o reconhecimento.

Imagens retratando as dezenas de corpos levados por moradores das matas. Durante o momento, os moradores acusaram os policiais de terem cometido execuções extrajudiciais e outros abusos.

O Governo do Rio de Janeiro afirmou que a ação policial foi deflagrada após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).