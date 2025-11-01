Criminoso é preso após megaoperação no Complexo do Alemão

Vista da favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 2025, após a Operação Contenção / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Suspeito se escondeu após megaoperação no Alemão Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o homem estava foragido da Justiça e se escondeu em Piabetá, bairro do município de Magé, na Baixada Fluminense.

A prisão foi resultado de um intenso trabalho de monitoramento e levantamentos de inteligência para localizar criminosos que fugiram após a operação no Alemão. Após a identificação do suspeito, os agentes realizaram a captura no bairro Parque Caçula, em Guapimirim.

O homem, apontado como integrante do Comando Vermelho, havia sido condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e uso de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, após obter progressão para o regime semiaberto, o criminoso não retornou ao sistema prisional e foi registrado como foragido da Justiça em março deste ano. Megaoperação no Complexo do Alemão e da Penha A megaoperação Contenção no Complexo do Alemão e na Penha, realizada na última terça-feira, 28, foi uma das maiores ações integradas de segurança pública do Rio de Janeiro nos últimos anos.

A ofensiva envolveu policiais civis e militares, com o objetivo de desarticular núcleos do Comando Vermelho, organização criminosa responsável por comandar o tráfico de drogas em diversas comunidades da capital fluminense. Cearenses chefes de facção estão entre mortos durante operação policial do Rio de Janeiro; VEJA

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o foco principal foi a prisão de lideranças do tráfico que vinham usando as comunidades do Alemão e da Penha como refúgio e base de comando para ações criminosas em outras regiões do estado.