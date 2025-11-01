Criminoso é preso após megaoperação no Complexo do Alemão

Criminoso foragido é preso após megaoperação no Complexo do AlemãoPolícia do Rio de Janeiro captura criminoso foragido da Justiça. Segundo as autoridades, ele se escondeu na Baixada Fluminense depois da megaoperação
Policiais civis da Delegacia de Guapimirim (67ª DP), no Rio de Janeiro, prenderam neste sábado, 1º de novembro, um integrante de facção criminosa que havia deixado o Complexo do Alemão após a megaoperação policial “Contenção”, realizada na última terça-feira, 28.
Suspeito se escondeu após megaoperação no Alemão
Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o homem estava foragido da Justiça e se escondeu em Piabetá, bairro do município de Magé, na Baixada Fluminense.
A prisão foi resultado de um intenso trabalho de monitoramento e levantamentos de inteligência para localizar criminosos que fugiram após a operação no Alemão.
Após a identificação do suspeito, os agentes realizaram a captura no bairro Parque Caçula, em Guapimirim.
O homem, apontado como integrante do Comando Vermelho, havia sido condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e uso de arma de fogo.
Segundo a Polícia Civil, após obter progressão para o regime semiaberto, o criminoso não retornou ao sistema prisional e foi registrado como foragido da Justiça em março deste ano.
Megaoperação no Complexo do Alemão e da Penha
A megaoperação Contenção no Complexo do Alemão e na Penha, realizada na última terça-feira, 28, foi uma das maiores ações integradas de segurança pública do Rio de Janeiro nos últimos anos.
A ofensiva envolveu policiais civis e militares, com o objetivo de desarticular núcleos do Comando Vermelho, organização criminosa responsável por comandar o tráfico de drogas em diversas comunidades da capital fluminense.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o foco principal foi a prisão de lideranças do tráfico que vinham usando as comunidades do Alemão e da Penha como refúgio e base de comando para ações criminosas em outras regiões do estado.
Durante a operação, foram apreendidos fuzis, pistolas, munições, drogas e rádios comunicadores. O balanço parcial indica 117 suspeitos mortos, número que ainda está sendo identificado pelo Instituto Médico Legal (IML).
Em nota, a PM afirmou que “a ação teve como prioridade a preservação da vida dos agentes e da população local”. Durante a intervenção, quatro agentes foram mortos em confronto.
As investigações continuam para localizar criminosos que conseguiram escapar da operação, como o caso do homem preso neste sábado, 1º, em Guapimirim, após se esconder em Piabetá, na Baixada Fluminense.