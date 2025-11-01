Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condenado por abusar da própria sobrinha é preso no Rio

Condenado por abusar da própria sobrinha é preso na Baixada Fluminense

Delegacia de Atendimento à Mulher prende criminoso por estupro de vulnerável na Baixada Fluminense. Os abusos começaram quando a vítima tinha 5 anos
Um homem condenado por estuprar a própria sobrinha foi preso durante uma operação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, neste sábado, 1º de novembro.

Segundo as autoridades, os abusos começaram quando a vítima tinha apenas 5 anos e se estenderam por vários anos durante sua infância, configurando crime de estupro de vulnerável.

O criminoso foi capturado sem oferecer resistência no bairro Venda Velha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência da delegacia.

Em casos de suspeito de abuso infantil, as denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelos canais da Polícia Civil ou pelo Disque 100, serviço de proteção à criança e ao adolescente.

