Condenado por abusar da própria sobrinha é preso no Rio

Delegacia de Atendimento à Mulher prende criminoso por estupro de vulnerável na Baixada Fluminense. Os abusos começaram quando a vítima tinha 5 anos

Um homem condenado por estuprar a própria sobrinha foi preso durante uma operação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, neste sábado, 1º de novembro.



Segundo as autoridades, os abusos começaram quando a vítima tinha apenas 5 anos e se estenderam por vários anos durante sua infância, configurando crime de estupro de vulnerável.

