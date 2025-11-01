Colunistas do O POVO ganham prêmio Papagaio de Comunicação Animal

A premiação é realizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal / Crédito: Samuel Setubal

A repórter do OP+, Catalina Leite, e a colunista do Ciência & Saúde e da rádio O POVO CBN, Eliziane Alencar, ganharam o 1º prêmio Papagaio de Comunicação Animal. A premiação é realizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Catalina venceu o 2º lugar nas categorias “Defesa dos animais silvestres”, “Defesa dos animais aquáticos” e “Exploração animal para entretenimento”. Já Eliziane, também foi vencedora da 2º posição na categoria “Defesa dos Animais em Situação de Fazenda”.

A premiação visa reconhecer e valorizar comunicadores, jornalistas, influenciadores e criadores de conteúdo que dedicam seu trabalho à causa animal. Tráfico de animais silvestres; LEIA MAIS A cerimônia ocorreu na terça-feira, 28, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Os mestres de cerimônias foram Celso Zucatelli e Taylison Santos, vice-presidente do Fórum Animal. Colunistas do O POVO comemoram premiação Editora-adjunta do OP+, Catalina Leite afirma que prêmio preenche uma lacuna de reconhecimento e valorização do jornalismo que expande as vozes e vidas dos animais.

“Do meu ponto de vista, só podemos pensar em um conservacionismo completo se tentarmos, dentro dos limites e das capacidades humanas, compreender a vida pelos olhos da fauna, pela valorização dos estilos de vida deles”, declara a jornalista. Ela continua: “O jornalismo que fazemos no Ceará abrange o Brasil inteiro, mas sempre a partir da Caatinga. A resiliência e beleza que aprendemos com esse bioma transforma também nossa forma de contar histórias”. Catalina revela que começou no jornalismo sabendo que queria fazer cobrir a área de ciência e meio ambiente.