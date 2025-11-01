Colunistas do O POVO ganham prêmio Papagaio de Comunicação Animal

Colunistas do O POVO ganham prêmio Papagaio de Comunicação AnimalA premiação visa reconhecer e valorizar comunicadores, jornalistas, influenciadores e criadores de conteúdo que dedicam seu trabalho à causa animal
A repórter do OP+, Catalina Leite, e a colunista do Ciência & Saúde e da rádio O POVO CBN, Eliziane Alencar, ganharam o 1º prêmio Papagaio de Comunicação Animal. A premiação é realizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.
Catalina venceu o 2º lugar nas categorias “Defesa dos animais silvestres”, “Defesa dos animais aquáticos” e “Exploração animal para entretenimento”. Já Eliziane, também foi vencedora da 2º posição na categoria “Defesa dos Animais em Situação de Fazenda”.
A premiação visa reconhecer e valorizar comunicadores, jornalistas, influenciadores e criadores de conteúdo que dedicam seu trabalho à causa animal.
A cerimônia ocorreu na terça-feira, 28, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Os mestres de cerimônias foram Celso Zucatelli e Taylison Santos, vice-presidente do Fórum Animal.
Colunistas do O POVO comemoram premiação
Editora-adjunta do OP+, Catalina Leite afirma que prêmio preenche uma lacuna de reconhecimento e valorização do jornalismo que expande as vozes e vidas dos animais.
“Do meu ponto de vista, só podemos pensar em um conservacionismo completo se tentarmos, dentro dos limites e das capacidades humanas, compreender a vida pelos olhos da fauna, pela valorização dos estilos de vida deles”, declara a jornalista.
Ela continua: “O jornalismo que fazemos no Ceará abrange o Brasil inteiro, mas sempre a partir da Caatinga. A resiliência e beleza que aprendemos com esse bioma transforma também nossa forma de contar histórias”.
Catalina revela que começou no jornalismo sabendo que queria fazer cobrir a área de ciência e meio ambiente.
“Nunca quis outra coisa desde que comecei. Então estar em três categorias, no segundo lugar em todas, é um atestado de que estou fazendo alguma coisa direito”, diz entre risos.
“Fiquei muito feliz e realizada, principalmente por estar compartilhando o pódio com profissionais que eu admiro profundamente”, finaliza.
Já Eliziane, que produziu o Especial Mães, conta que ser finalista da premiação é muito significativo para ela. Confira aqui os episódios 1, 2, 3 e 4.
“A série Mães foi um dos momentos mais marcantes da coluna sobre veganismo do O POVO. Ela nos provoca a tomada de consciência sobre nossa condição de animal fêmea cujas alegrias, dores, instintos e sentimentos se comparam a fêmeas de outras espécies”.
“Saber que outras fêmeas são exploradas em sua maternidade de forma cruel para fins comerciais nos faz refletir sobre nossa humanidade e solidariedade entre fêmeas”, finaliza a colunista.