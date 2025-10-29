Fortaleza tem 9 projetos de mobilidade catalogados até 2054

O estudo para definir planos de ampliação das redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade foi realizado pelo BNDES e Ministério das Cidades

São previstas três frentes para expansão de metrô (49 km) , uma de VLT (9 km) e sete de BRT (80 km). O investimento estimado é de R$ 21,6 bilhões .

A Grande Fortaleza tem 138 quilômetros (km) em projetos de mobilidade catalogados até 2054.

Conforme os dados, a implementação dos projetos resultará na redução estimada de cerca de 300 mortes em acidentes de trânsito até 2054, em Fortaleza.

Os números fazem parte do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), divulgado nesta quarta-feira, 29 de outubro.

O levantamento para definir os planos de ampliação das redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) foi realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério das Cidades.

É estimada também a retração no tempo médio de deslocamentos na Cidade, com um impacto previsto em R$ 12,3 bilhões.

O recuo viria em decorrência da maior utilização dos sistemas de média e alta capacidade, que tipicamente são mais eficientes, conforme o BNDES e o Ministério das Cidades.

Evitará ainda a emissão de 163,8 mil de toneladas de CO2 por ano, bem como reduzirá o custo operacional por viagem em 4%.

São R$ 430 bilhões em investimentos estimados, sendo R$ 230 bilhões em metrôs, R$ 31 bilhões em trens, até R$ 105 bilhões em veículos leves sobre trilhos (VLT), até R$ 80 bilhões em BRTs e R$ 3,4 bilhões em corredores exclusivos de ônibus.

No País, o documento subsidiará a elaboração de políticas públicas envolvendo União, estados e municípios com foco em melhorar o transporte coletivo em 21 regiões metropolitanas.

Segundo o BNDES, a aceleração desses investimentos dependerá do modelo de financiamento adotado, sendo os investidores privados via concessões e parcerias uma ferramenta relevante.

Para realizar o estudo, foram consideradas as RMs de: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.

De benefícios, o estudo evidencia que a implementação de todos os projetos resultaria em redução de 8 mil mortes em acidentes de trânsito, até 2054, nas 21 regiões.

Ainda evitaria emissão de 3,1 milhões de toneladas de CO2 por ano, equivalentes a uma absorção de carbono de uma área estimada de floresta amazônica de 6.200 km², ou 5 vezes a área do município do Rio de Janeiro.

Outros benefícios incluem custo menor da mobilidade urbana em cerca de 10%, considerando sistemas mais eficientes, e o aumento do acesso da sociedade a empregos, escolas, hospitais e áreas de lazer em menor tempo.

Conforme o estudo, haverá a redução no tempo médio de deslocamentos nas cidades, com um impacto econômico estimado de mais de R$ 200 bilhões.

“Com o estudo, o BNDES contribui com a produção de uma política pública para a formulação de uma estratégia nacional de mobilidade urbana, de longo prazo e sustentável, unindo esforços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras, com um transporte mais eficaz, menos poluidor e mais seguro”, detalhou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Para o ministro das Cidades, Jader Filho, os projetos selecionados mostram que o Brasil está buscando se adaptar às mudanças do clima, com ações que unem sustentabilidade, mobilidade e inclusão social.

“Investir em transporte coletivo limpo é investir nas cidades e nas pessoas, para que os centros urbanos se tornem mais resilientes, com menos poluição e deslocamentos mais rápidos e seguros.”

Entenda o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana

Ao O POVO, o Ministério das Cidades explica que o ENMU abrange portfólio estruturado de 187 projetos, elaborado a partir de diagnósticos detalhados e análises de demanda, validados com governos estaduais e municipais.

Esses projetos incluem tanto expansões de sistemas já existentes, como BRTs, metrôs e trens, quanto iniciativas inéditas, voltadas à ampliação e modernização da oferta de transporte público.

Esses empreendimentos formam a base técnica para o planejamento e a priorização de investimentos em mobilidade urbana até 2054.

Entre os catalogados, um grupo será selecionado, depois da conclusão do estudo, para compor uma carteira prioritária, voltada à captação de recursos.

“O ENMU é um instrumento estratégico que apoia a construção da Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, orienta o Novo PAC e fornece subsídios para a implementação de políticas integradas e sustentáveis de transporte público no País.”

Os projetos desenvolvidos e em estudo no Ceará e em Fortaleza



Dos projetos atuais e a serem desenvolvidos no Ceará e em Fortaleza, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra-CE) frisa que é responsável por construir e ampliar as linhas do sistema metroferroviário do Estado, que já conta com 84 km de trilhos instalados, sendo o maior sistema metroferroviário de passageiros do Nordeste.

Sobre novas extensões e requalificações, pontua que haverá avaliação posterior, a partir de diálogo com o Governo Federal.

Em balanço ao O POVO, destaca que o Ceará possui três obras para ampliação do sistema de Metrô e VLT, contabilizando um incremento de 14,8 km nos próximos três anos.

Até janeiro de 2026, prospecta a conclusão do VLT Ramal Aeroporto, que vai conectar a Linha Nordeste do Metrô de Fortaleza (VLT Parangaba-Mucuripe), por meio da Estação Expedicionários, com o Aeroporto Internacional Pinto Martins, através de uma via permanente com 2,4 km de extensão. A obra está com 71% de execução física.

Relembra ainda que, em julho deste ano, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da linha VLT Aeroporto-Castelão.

A construção vai adicionar duas estações à malha de Fortaleza: no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) e na Arena Castelão, partindo da nova estação Aeroporto.

O investimento é de R$ 180 milhões e duração estimada em 24 meses. A construção possuirá 5,1 km de extensão e foi pensada para reduzir o tempo de percurso entre o Aeroporto de Fortaleza e a Arena Castelão para 8 minutos.

Além das obras do VLT, a Seinfra também é responsável pela construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, a primeira linha do tipo subterrânea do Nordeste, que vai conectar o Centro ao bairro Papicu.

O trajeto terá 7,3 km e contará, em sua primeira fase, com cinco estações, sendo uma de superfície e quatro subterrâneas.

Após a conclusão das obras, a linha terá capacidade para movimentar cerca de 150 mil pessoas por dia. O tempo de viagem entre o Centro e o Papicu será de 15 minutos.

Já a Prefeitura de Fortaleza destacou a importância dos projetos elencados pelo estudo para o desenvolvimento da malha viária da cidade.

O retorno do Executivo é que há articulação atual com o Ministério para ver a melhor maneira de viabilizar não somente as prospecções feitas no documento, mas outras melhorias.

“Neste momento, estamos focados em melhorar a capacidade de investimento e endividamento para tecer mais detalhes sobre os BRTs”, informou, em nota, a Prefeitura. A nossa expectativa é virar o ano para sentar com o BNDES e analisar os projetos no âmbito financeiro.

