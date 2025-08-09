Empresa de ônibus Santa Cecília decreta falência e demite mais de 200 funcionários

A empresa de ônibus Santa Cecília (era identificada pelo prefixo 36) declarou falência e deixa o sistema de transporte urbano de Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Após 79 anos de funcionamento, a empresa de ônibus Santa Cecília (ex-Timbira) decretou falência. Os funcionários foram avisados de suas dispensas nessa sexta-feira, 8. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio ocorre após período em recuperação judicial e dívidas com os colaboradores, que estavam sem receber salários. As informações foram confirmadas pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira.

A Santa Cecília era uma das 14 vencedoras com última concessão do transporte coletivo de Fortaleza, realizado em 2012. O presidente do Sindiônibus destaca que o encerramento das atividades da empresa é mais um exemplo da situação difícil enfrentada pelo setor, que desde a pandemia observa suas contas se deteriorar. "O que fazemos é correr nas outras empresas para tentar mitigar para que a população não sinta esse vácuo no serviço. Mas é realmente uma situação muito difícil, já vem de muitos anos e que não é exclusiva de Fortaleza. Isso está acontecendo em muitas grandes cidades", explica Dimas. Desde a pandemia, empresas de ônibus enfrentam crise que ameaça o setor Crédito: Samuel Setubal