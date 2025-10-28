Centro de compras aposta em kart e novas marcas até 2026

Outlet Premium aposta em kart e novas marcas para atrair público da RMF / Crédito: FERNANDA BARROS

O Outlet Premium Fortaleza vai ampliar o mix de lojas e experiências nos próximos meses, fortalecendo o posicionamento do empreendimento como destino de lazer e consumo na Região Metropolitana de Fortaleza.

No segmento de varejo, a ampliação inclui marcas com forte apelo entre consumidores brasileiros. A Natura levará ao outlet sua linha completa de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais, enquanto a Melissa aposta em design autoral e conforto.

A Greenish traz o conceito de moda consciente, com produtos sustentáveis, e a Essential Parfums reforça o nicho de luxo acessível com perfumaria e skincare. Já a Cacau Show promete ampliar as opções gastronômicas com portfólio diversificado de chocolates e presentes.

Essas novas operações fazem parte de uma estratégia de expansão do empreendimento, que hoje conta com mais de 60 marcas nacionais e internacionais.

