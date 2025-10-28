Centro de compras aposta em kart e novas marcas até 2026

Centro de compras aposta em kart e novas marcas até 2026Outlet Premium Fortaleza amplia mix com pista de kart e seis novas operações, algumas delas, inéditas no formato outlet no Ceará
O Outlet Premium Fortaleza vai ampliar o mix de lojas e experiências nos próximos meses, fortalecendo o posicionamento do empreendimento como destino de lazer e consumo na Região Metropolitana de Fortaleza.
Até o fim de 2025, seis novas operações devem ser inauguradas, entre elas marcas inéditas no formato outlet no Estado, como Natura, Melissa, Greenish e Essential Parfums, além da chegada da Cacau Show e da abertura de uma pista de kart de padrão profissional.
A Kart Clube Premium será a segunda maior pista outdoor do Ceará e a única do tipo na região metropolitana. A estrutura, comandada pelos pilotos campeões cearenses Leonardo Soares e Lutianne Dantas Soares, deve começar a receber competições profissionais ainda este ano.
A abertura ao público está prevista para fevereiro de 2026, oferecendo uma nova opção de lazer para quem visita o centro de compras.
No segmento de varejo, a ampliação inclui marcas com forte apelo entre consumidores brasileiros. A Natura levará ao outlet sua linha completa de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais, enquanto a Melissa aposta em design autoral e conforto.
A Greenish traz o conceito de moda consciente, com produtos sustentáveis, e a Essential Parfums reforça o nicho de luxo acessível com perfumaria e skincare. Já a Cacau Show promete ampliar as opções gastronômicas com portfólio diversificado de chocolates e presentes.
Essas novas operações fazem parte de uma estratégia de expansão do empreendimento, que hoje conta com mais de 60 marcas nacionais e internacionais.
O Outlet Premium Fortaleza pertence à rede General Shopping e Outlets do Brasil, uma das líderes do setor, com 16 empreendimentos em operação no país. A administradora é pioneira no formato outlet e vem apostando na diversificação de atrativos para consolidar os espaços como destinos de lazer.
Não foi informado o valor total de investimento, geração de empregos e projeção de público.