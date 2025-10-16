China defende compras de petróleo russo e rejeita 'intimidações' americanas

A China defendeu nesta quinta-feira (16) como "legítimas" suas compras de petróleo russo e chamou de tentativa de "intimidação" as pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o país interrompa o comércio. "A China mantém uma cooperação econômica, comercial e energética normal e legítima com diversos países do mundo, incluindo a Rússia", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, ao comentar as declarações feitas na quarta-feira pelo presidente americano.

Trump disse ter recebido a promessa do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de que deixará de comprar petróleo russo, como medida de punição a Moscou pela invasão da Ucrânia. A Índia não confirmou nem negou a afirmação até o momento. "Agora preciso convencer a China a fazer o mesmo", acrescentou Trump. "As ações dos Estados Unidos são um exemplo típico de intimidação unilateral e coerção econômica", criticou o porta-voz da diplomacia chinesa. "Estas ações prejudicam gravemente as normas econômicas e comerciais internacionais", acrescentou.