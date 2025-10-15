'Sonic Racing' acirra a concorrência dos jogos de corrida de kart

"Sonic Racing: CrossWorlds" é a nova aposta da Sega para o gênero de corrida de kart / Crédito: Sega/ Divulgação

“Sonic Racing: CrossWorlds” é a nova aposta da Sega para o gênero de corrida de kart, e chega com o claro objetivo de competir de igual para igual com “Mario Kart World”. O controle dos veículos é firme e exige atenção, especialmente no começo. Com derrapagens bem cronometradas, é possível gerar impulsos de velocidade que intensificam a sensação de dinamismo e rapidez presente desde o início. Em uma mesma corrida, é possível transitar de karts para barcos e também para aviões, oferecendo uma gama de opções que torna cada prova diversa e interessante, mas que exige adaptação a diferentes dinâmicas de controle ao longo de uma única disputa. Jogadores iniciantes devem começar nas velocidades mais baixas; as dificuldades mais altas exigem reflexos rápidos e domínio real das pistas. Embora não haja exatamente uma narrativa, o carisma compensa. A rivalidade entre os personagens substitui o enredo tradicional e cria pequenas histórias a cada torneio. O sistema de rivais — em que alguns competidores do grid são escolhidos como oponentes diretos do jogador e interagem durante ultrapassagens ou ao vencer ou perder — funciona como um motor emocional: ver Shadow provocar Tails após uma derrota já é motivo para tentar de novo. Essa abordagem lembra a dinâmica de “Diddy Kong Racing” e até os desafios individuais de “Mario Kart DS”.

Visualmente, o jogo impressiona. Os cenários são vibrantes e repletos de detalhes que remetem à longa história dos jogos da franquia “Sonic”, tudo pulsando com energia e velocidade. Em termos técnicos, o desempenho é sólido no PlayStation 5, sem quedas de quadro ou lentidão perceptível. A transição entre pistas, que ocorre quando portais se abrem para outros mundos, é fluida e visualmente impactante. Ainda assim, algumas escolhas artísticas não são tão inspiradas quanto em jogos anteriores da série, como “Sonic & All-Stars Racing Transformed”. As pistas modernas dominam o jogo, e a ausência de fases clássicas como Green Hill Zone chama atenção. Quem sabe em DLCs futuros? Mesmo assim, o resultado mantém o jogador imerso, especialmente pela sensação constante de movimento e espetáculo. Aliado ao setor de gráficos, o áudio também se destaca. As músicas são intensas, combinando guitarras aceleradas com batidas eletrônicas que sustentam o ritmo frenético das corridas. Cada faixa remete imediatamente ao universo de Sonic. Os efeitos — derrapagens, saltos, colisões — soam nítidos e críveis, transmitindo peso e velocidade à experiência. Para completar, as falas entre os personagens durante as provas, com provocações de rivais e comentários bem-humorados, dão personalidade e criam um clima leve e competitivo. São recursos que, inclusive, não aparecem em concorrentes como “Mario Kart World”. Confira a animação inspirada em "Sonic Racing: Crossroads": A rejogabilidade de “CrossWorlds” vai depender muito do que cada jogador espera de um título de corrida como este. Um Grand Prix completo dura cerca de 20 minutos, mas dominar todas as velocidades e conquistar as medalhas exige mais de uma dezena de horas. O conteúdo certamente crescerá ao longo do tempo, com atualizações, adições de novos personagens e pistas, além do sistema de customização, que permite modificar veículos e gadgets, misturando todos os elementos e criando permutações que expandem a longevidade do gameplay. O jogo evita microtransações invasivas, mas o progresso pode ser lento para quem joga offline.