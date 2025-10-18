Black Friday 2025: veja preços de hoje para comparação futura

Veja os preços atuais de eletrônicos e eletrodomésticos para comparar e economizar Black Friday 2025, que acontece em novembro

Para ajudar você a se preparar e evitar armadilhas, O POVO reuniu os preços dos produtos mais desejados , atualizados até a data desta matéria .

A Black Friday 2025 acontece na semana do dia 28 de novembro e promete grandes descontos. Mas será que todas as ofertas valem mesmo a pena?

Preço: R$ 10.348,99 à vista no cartão de crédito ou R$ 11.498,88 em até 12x sem juros

Modelos da Apple e Samsung lideram o interesse, seguidos por opções com ótimo custo-benefício, como Xiomi e Poco .

Os smartphones estão entre os itens mais desejados da Black Friday. Por enquanto, os preços seguem em valor normal, mas já é possível analisar quanto custam hoje para comparar durantes as promoções.

Assim, será possível comparar com os preços da Black Friday e descobrir o que realmente estiver mais barato.

Preço: R$ 7.198,95 à vista no cartão de crédito ou R$ 7.998,84 em até 12x sem juros

Preço: R$4.599,01 à vista no Pix ou R$ 5.109,96 em até 12x sem juros

Preço: R$ 7.399,00 à vista no Pix ou R$ 8.221,11 em até 12x sem juros

Preço: R$3.997,99 à vista no Pix ou R$ 4.399,00 em até 12x sem juros

Samsung Galaxy S25 Ultra



Preço: R$6.629,99 à vista ou em até 12x com juros

Onde comprar: Amazon

Samsung Galaxy A55



Preço: R$2.165,99 à vista no Pix ou em até 12x sem juros

Onde comprar: Amazon

Poco X7 Pro



Preço: Entre R$ 1.889 e R$ 2.015

Onde comprar: Mercado Livre

Redmagic 10 Pro



Preço: Entre R$ 6.299 e R$6.538,28

Onde comprar: Mercado Livre

Notebooks e Computadores antes da Black Friday 2025



Quem pretende aproveitar a Black Friday 2025 para trocar de computador já pode se preparar! Acompanhar os valores desde agora é essencial para aproveitar as melhores ofertas.

Samsung Galaxy Book4

Preço: R$ 3.554,10 à vista no Pix ou R$ 3.949,00 em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

MacBook Air (de 13 polegadas, Processador M4)



Preço: R$9.298,99 à vista no Pix ou R$ 9.788,42 em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

Vaio Fe16



Preço: R$ 3.292,60 à vista no Pix ou R$ 3.465,90 em 18x sem juros com cartão Mercado Pago

Onde comprar: Mercado Livre

Positivo Duo 2 em 1



Preço: R$ 1.349,62 à vista ou em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

PC Gamer Completo Intel Core i7



Preço: R$ 1.700,03 ou em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

Tablets antes da Black Friday 2025

Os tablets se destacam em sua utilidade na vida prática, seja para estudos ou entretenimento. Na Black Friday 2025, modelos como o da Apple, Samsung e Xiaomi se destacam.

Tablet Samsung Galaxy Tab S10

Preço: R$ 2.600,10 à vista no Pix ou R$ 2.804,28 em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

Apple 2025 iPad



Preço: R$ 3.390 ou R$ 3.766,67 em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

Tablet Xiaomi Redmi

Preço: R$ 1.179 ou em 12x de R$ 114,45

Onde comprar: Mercado Livre

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB



Preço: R$ 1.812,57 à vista no Pix ou R$ 1.921,42 em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

TVs antes da Black Friday 2025

Antes das promoções começarem, vale observar os preços das Smart TVs.

Em 2025, modelos com resolução 4K e telas acima de 50 polegadas são muito desejadas. As linhas da Samsung, TCL e Hisense são boas referências para quem quer comparar valores e saber se os descontos serão realmente vantajosos.

Samsung Smart TV 50 Polegadas Crystal Ultra HD 4K

Preço: R$ 2.209,47 à vista ou em até 12x sem juros

Onde comprar: Amazon

Smart TV TCL 55 Polegadas



Preço: R$ 2.279,05 à vista no Pix ou R$ 2.399,00 em 10x sem juros

Onde comprar: Magalu

Hisense Smart TV Ultra HD 4K

Preço: R$1.975,01 à vista no Pix ou R$ 2.078,96 em até 12x sem juros

Onde comprar: Amazon

Videogames antes da Black Friday 2025



Os videogames costumam receber bons descontos na Black Friday.

Os preços do PlayStation 5 Slim, Xbox Series S e Nitendo Switch 2 ajudam a criar uma base de comparação para identificar promoções reais no fim de novembro.

PlayStation®5 Slim Digital

Preço: R$ 3.588,87 à vista no Pix ou R$ 3.859,00 em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

Console Xbox Series S



Preço: R$ 3.400,00 à vista ou em até 12x sem juros

Onde comprar: Amazon

Nintendo Switch 2

Preço: Entre R$ 4.117 e R$ 4.549,99

Onde comprar: Mercado Livre

Air fryer, batedeira e cafeteira antes da Black Friday 2025

Os eletroportáteis sempre ganham destaque na Black Friday.

Por enquanto, ainda estão com preços regulares, mas vale observar quanto custa agora para entender se os descontos serão reais.

Fritadeira Sem Óleo Mondial



Preço: R$ 294,00 à vista ou em até 12x com juros

Onde comprar: Amazon

Fritadeira Air Fryer Forno



Preço: R$ 539,00 ou em até 10x sem juros

Onde comprar: Amazon

Mini Air Fryer Fritadeira Elétrica



Preço: R$ 215,00 ou em até 6x sem juros

Onde comprar: Amazon

Batedeira Planetária



Preço: R$ 273,90 ou em até 6x sem juros

Onde comprar: Amazon

Batedeira Mondial Prática

Preço: R$ 86,90 ou em até 9x com juros

Onde comprar: Casas Bahia

Cafeteira Elétrica Electrolux

Preço: R$ 129,00 ou em até 4x sem juros

Onde comprar: Amazon

Cafeteira Elétrica Mondial

Preço: R$ 119,99 no Pix ou em até 2x sem juros



Onde comprar: Americanas

Aspirador de Pó 2 em 1 Mondial



Preço: R$ 269,90 ou em 2x sem juros

Onde comprar: Mercado Livre

WAP Aspirador de Pó e Água GTW 10



Preço: R$245,10 à vista no Pix ou em até 6x sem juros

Onde comprar: Amazon

Aspirador de Pó e Água Electrolux com Função Soprador



Preço: R$ 158,98 no Pix ou em 4x sem juros

Onde comprar: Magalu

Geladeiras, lavadoras e mais



Os produtos de casa e eletrodomésticos estão entre os mais procurados, e acompanhar seus preços com antecedência é uma forma de não cair em falsas promoções.

Geladeiras, lavadoras e eletroportáteis da Brastemp, Electrolux e LG são boas referências para comparar quando as ofertas começarem.

Geladeira/Refrigerador Brastemp Frost Free French Door 554L



Preço: R$ 6.199,48 à vista no Pix ou R$ 6.326,00 em 10x sem juros

Onde comprar: Magalu

Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 410L



Preço: R$ 3.039,05 no Pix ou R$ 3.199,00 em até 12x sem juros

Onde comprar: Casas Bahia

Geladeira Consul CRM44MK Duplex Inverter 377L

Preço: R$ 2.999,00 à vista no Pix ou R$ 3.091,75 em até 10x sem juros

Onde comprar: Casas Bahia

Lava e Seca Brastemp Branca

Preço: R$ 3.551,67 à vista no Pix ou R$ 3.819,00 em 10x sem juros

Onde comprar: Magalu

Lavadora de Roupas Electrolux 10 programas de lavagem



Preço: R$ 1.691,06 à vista no Pix ou R$ 1.799,00 em 9x sem juros

Onde comprar: Magalu

Lava e Seca LG com Inteligência Artificial

Preço: R$ 3.989,05 à vista no Pix ou R$ 4.199,00 em até 12x sem juros



Onde comprar: LG