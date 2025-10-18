Black Friday 2025: veja preços de hoje para comparação futura

Black Friday 2025: quando começa? Veja preços de hoje para comparação futuraVeja os preços atuais de eletrônicos e eletrodomésticos para comparar e economizar Black Friday 2025, que acontece em novembro
A Black Friday 2025 acontece na semana do dia 28 de novembro e promete grandes descontos. Mas será que todas as ofertas valem mesmo a pena?
Para ajudar você a se preparar e evitar armadilhas, O POVO reuniu os preços dos produtos mais desejados, atualizados até a data desta matéria.
Assim, será possível comparar com os preços da Black Friday e descobrir o que realmente estiver mais barato.
Celulares antes da Black Friday 2025
Os smartphones estão entre os itens mais desejados da Black Friday. Por enquanto, os preços seguem em valor normal, mas já é possível analisar quanto custam hoje para comparar durantes as promoções.
Modelos da Apple e Samsung lideram o interesse, seguidos por opções com ótimo custo-benefício, como Xiomi e Poco.
Apple iPhone 17 Pro (256 GB)
Preço: R$ 10.348,99 à vista no cartão de crédito ou R$ 11.498,88 em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Apple iPhone 17 (256 GB)
Preço: R$ 7.198,95 à vista no cartão de crédito ou R$ 7.998,84 em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Apple iPhone 16 Pro (128 GB)
Preço: R$ 7.399,00 à vista no Pix ou R$ 8.221,11 em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Apple iPhone 16 (128 GB) – Branco
Preço: R$4.599,01 à vista no Pix ou R$ 5.109,96 em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Apple iPhone 15 (128 GB) — Preto
Preço: R$3.997,99 à vista no Pix ou R$ 4.399,00 em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Samsung Galaxy S25 Ultra
Preço: R$6.629,99 à vista ou em até 12x com juros
Onde comprar: Amazon
Samsung Galaxy A55
Preço: R$2.165,99 à vista no Pix ou em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Poco X7 Pro
Preço: Entre R$ 1.889 e R$ 2.015
Onde comprar: Mercado Livre
Redmagic 10 Pro
Preço: Entre R$ 6.299 e R$6.538,28
Onde comprar: Mercado Livre
Notebooks e Computadores antes da Black Friday 2025
Quem pretende aproveitar a Black Friday 2025 para trocar de computador já pode se preparar! Acompanhar os valores desde agora é essencial para aproveitar as melhores ofertas.
Samsung Galaxy Book4
Preço: R$ 3.554,10 à vista no Pix ou R$ 3.949,00 em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
MacBook Air (de 13 polegadas, Processador M4)
Preço: R$9.298,99 à vista no Pix ou R$ 9.788,42 em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
Vaio Fe16
Preço: R$ 3.292,60 à vista no Pix ou R$ 3.465,90 em 18x sem juros com cartão Mercado Pago
Onde comprar: Mercado Livre
Positivo Duo 2 em 1
Preço: R$ 1.349,62 à vista ou em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
PC Gamer Completo Intel Core i7
Preço: R$ 1.700,03 ou em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
Tablets antes da Black Friday 2025
Os tablets se destacam em sua utilidade na vida prática, seja para estudos ou entretenimento. Na Black Friday 2025, modelos como o da Apple, Samsung e Xiaomi se destacam.
Tablet Samsung Galaxy Tab S10
Preço: R$ 2.600,10 à vista no Pix ou R$ 2.804,28 em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
Apple 2025 iPad
Preço: R$ 3.390 ou R$ 3.766,67 em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
Tablet Xiaomi Redmi
Preço: R$ 1.179 ou em 12x de R$ 114,45
Onde comprar: Mercado Livre
Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB
Preço: R$ 1.812,57 à vista no Pix ou R$ 1.921,42 em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
TVs antes da Black Friday 2025
Antes das promoções começarem, vale observar os preços das Smart TVs.
Em 2025, modelos com resolução 4K e telas acima de 50 polegadas são muito desejadas. As linhas da Samsung, TCL e Hisense são boas referências para quem quer comparar valores e saber se os descontos serão realmente vantajosos.
Samsung Smart TV 50 Polegadas Crystal Ultra HD 4K
Preço: R$ 2.209,47 à vista ou em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Smart TV TCL 55 Polegadas
Preço: R$ 2.279,05 à vista no Pix ou R$ 2.399,00 em 10x sem juros
Onde comprar: Magalu
Hisense Smart TV Ultra HD 4K
Preço: R$1.975,01 à vista no Pix ou R$ 2.078,96 em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Videogames antes da Black Friday 2025
Os videogames costumam receber bons descontos na Black Friday.
Os preços do PlayStation 5 Slim, Xbox Series S e Nitendo Switch 2 ajudam a criar uma base de comparação para identificar promoções reais no fim de novembro.
PlayStation®5 Slim Digital
Preço: R$ 3.588,87 à vista no Pix ou R$ 3.859,00 em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
Console Xbox Series S
Preço: R$ 3.400,00 à vista ou em até 12x sem juros
Onde comprar: Amazon
Nintendo Switch 2
Preço: Entre R$ 4.117 e R$ 4.549,99
Onde comprar: Mercado Livre
Air fryer, batedeira e cafeteira antes da Black Friday 2025
Os eletroportáteis sempre ganham destaque na Black Friday.
Por enquanto, ainda estão com preços regulares, mas vale observar quanto custa agora para entender se os descontos serão reais.
Fritadeira Sem Óleo Mondial
Preço: R$ 294,00 à vista ou em até 12x com juros
Onde comprar: Amazon
Fritadeira Air Fryer Forno
Preço: R$ 539,00 ou em até 10x sem juros
Onde comprar: Amazon
Mini Air Fryer Fritadeira Elétrica
Preço: R$ 215,00 ou em até 6x sem juros
Onde comprar: Amazon
Batedeira Planetária
Preço: R$ 273,90 ou em até 6x sem juros
Onde comprar: Amazon
Batedeira Mondial Prática
Preço: R$ 86,90 ou em até 9x com juros
Onde comprar: Casas Bahia
Cafeteira Elétrica Electrolux
Preço: R$ 129,00 ou em até 4x sem juros
Onde comprar: Amazon
Cafeteira Elétrica Mondial
Preço: R$ 119,99 no Pix ou em até 2x sem juros
Onde comprar: Americanas
Aspirador de Pó 2 em 1 Mondial
Preço: R$ 269,90 ou em 2x sem juros
Onde comprar: Mercado Livre
WAP Aspirador de Pó e Água GTW 10
Preço: R$245,10 à vista no Pix ou em até 6x sem juros
Onde comprar: Amazon
Aspirador de Pó e Água Electrolux com Função Soprador
Preço: R$ 158,98 no Pix ou em 4x sem juros
Onde comprar: Magalu
Geladeiras, lavadoras e mais
Os produtos de casa e eletrodomésticos estão entre os mais procurados, e acompanhar seus preços com antecedência é uma forma de não cair em falsas promoções.
Geladeiras, lavadoras e eletroportáteis da Brastemp, Electrolux e LG são boas referências para comparar quando as ofertas começarem.
Geladeira/Refrigerador Brastemp Frost Free French Door 554L
Preço: R$ 6.199,48 à vista no Pix ou R$ 6.326,00 em 10x sem juros
Onde comprar: Magalu
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 410L
Preço: R$ 3.039,05 no Pix ou R$ 3.199,00 em até 12x sem juros
Onde comprar: Casas Bahia
Geladeira Consul CRM44MK Duplex Inverter 377L
Preço: R$ 2.999,00 à vista no Pix ou R$ 3.091,75 em até 10x sem juros
Onde comprar: Casas Bahia
Lava e Seca Brastemp Branca
Preço: R$ 3.551,67 à vista no Pix ou R$ 3.819,00 em 10x sem juros
Onde comprar: Magalu
Lavadora de Roupas Electrolux 10 programas de lavagem
Preço: R$ 1.691,06 à vista no Pix ou R$ 1.799,00 em 9x sem juros
Onde comprar: Magalu
Lava e Seca LG com Inteligência Artificial
Preço: R$ 3.989,05 à vista no Pix ou R$ 4.199,00 em até 12x sem juros
