Black Friday 2025: cresce o uso de IA por brasileiros para comparar preços

Para 48% dos brasileiros, a Black Friday é vista como a oportunidade mais vantajosa para se adquirir bens duráveis / Crédito: iStock / style-photography

Eletrodomésticos, móveis, bens duráveis e de alto valor são um dos principais atrativos para consumidores brasileiros que querem aproveitar os descontos da Black Friday 2025. A data terá um público comprador ainda mais exigente, em especial com relação à transparência e viabilidades das promoções. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Comparação de preços ao longo do tempo, monitoramento de marcas, pontos de venda, e o uso de Inteligência Artificial nesse comparativo são um dos pontos de diferenciação da edição deste ano da data no Brasil com relação ao observado em 2024.

A iniciativa promocional da Black Friday, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, apresenta sua 15ª edição consecutiva no comércio brasileiro este ano. Após mais de uma década de promoções, cerca de 90% dos brasileiros afirmam conhecer a data, enquanto 67% revelam que já realizaram compras no período. Consumidores querem comprar e já se preparam para a data Além disso, no comparativo com 2024, ao menos 40% dos consumidores que pretendem comprar algo na Black Friday 2025 afirmam que podem gastar mais do que no ano passado. Em busca de terem mais chances de aproveitar a data e conseguir comprar aquilo que desejam há algum tempo, a pesquisa divulgada pelo Google Brasil estima que quase metade dos brasileiros - 49% - se planejam financeiramente para a data.