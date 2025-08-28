Black Friday 2025: cresce o uso de IA por brasileiros para comparar preços

Black Friday 2025: cresce o uso de IA por brasileiros para comparar preçosLevantamento do Google aponta ainda que brasileiros tentam começar a guardar dinheiro meses antes da Black Friday com receio de perder boas oportunidades de compra
Eletrodomésticos, móveis, bens duráveis e de alto valor são um dos principais atrativos para consumidores brasileiros que querem aproveitar os descontos da Black Friday 2025. A data terá um público comprador ainda mais exigente, em especial com relação à transparência e viabilidades das promoções.
Comparação de preços ao longo do tempo, monitoramento de marcas, pontos de venda, e o uso de Inteligência Artificial nesse comparativo são um dos pontos de diferenciação da edição deste ano da data no Brasil com relação ao observado em 2024.
Em 2025, ao menos 10% de todos os consumidores brasileiros já incorporaram alguma ferramenta de IA em suas rotinas de compra, em especial na busca e comparativo de ofertas. Percentual é o dobro do registrado em 2024 e expressa uma tendência crescente.
As informações fazem parte de levantamento feito pelo Google com cerca de 2 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, e antecipado, sob embargo, ao O POVO. O estudo indica um perfil de consumo cada vez mais planejado, ainda que motivado pelo desejo espontâneo causado pelas promoções típicas do período.
“A Inteligência Artificial (IA) não apenas impulsiona o varejo, mas também turbina o consumidor, que se torna ainda mais exigente e ágil em sua jornada de compra, descobrindo, pesquisando, comparando e comprando em tempo recorde”, afirma o Google ao detalhar o resultado do levantamento.
A iniciativa promocional da Black Friday, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, apresenta sua 15ª edição consecutiva no comércio brasileiro este ano. Após mais de uma década de promoções, cerca de 90% dos brasileiros afirmam conhecer a data, enquanto 67% revelam que já realizaram compras no período.
Consumidores querem comprar e já se preparam para a data
Além disso, no comparativo com 2024, ao menos 40% dos consumidores que pretendem comprar algo na Black Friday 2025 afirmam que podem gastar mais do que no ano passado.
Em busca de terem mais chances de aproveitar a data e conseguir comprar aquilo que desejam há algum tempo, a pesquisa divulgada pelo Google Brasil estima que quase metade dos brasileiros - 49% - se planejam financeiramente para a data.
Ao menos 54% disseram que buscam guardar dinheiro especificamente para a data e dentre esse público consumidor, 83% iniciam a reserva mais de um mês antes das promoções.
“Ao completar 15 anos no Brasil, a Black Friday continua soberana como a maior data promocional do ano, tornando-se cada vez mais eclética, com oportunidades para diversas indústrias — do varejo à beleza, passando por turismo, educação e serviços”, afirma Gleidys Salvanha, Diretora-geral de Varejo e Tech do Google Brasil.
Black Friday 2025 é vista como oportunidade para compra de bens duráveis como eletrodomésticos e móveis no Brasil
Ao passo que cada mercado confere sua própria identidade para o período promocional, os descontos da data no Brasil passam a abranger um leque maior de produtos - e serviços - ano a ano.
Em 2025, o foco de quase metade dos consumidores brasileiros que farão compras na data deve estar, mais do que nunca, direcionado para produtos de alto valor. Bens duráveis, novidades tecnológicas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos se apresentam como nichos de maior anseio.
Para 48% dos brasileiros, a Black Friday é vista como a oportunidade mais vantajosa para se adquirir produtos nesses segmentos. O levantamento do Google destaca ainda que 51% esperam a Black Friday por confiarem mais nas promoções.
No misto de tensões do planejamento e desejo e do anseio de compra frente aos descontos, 68% dos consumidores afirmam que podem mudar a compra por um bom preço, podendo comprar produtos de maior valor agregado.
Por fim, 40% admitem que podem acabar gastando mais do que o previsto por medo de arrependimento frente às condições especiais de compra na data.
Transparência, confiança e IA: os caminhos para impulsionar vendas
Diante desse cenário e frente aos resultados da pesquisa, o Google traçou “quatro alavancas estratégicas” para potencializar as oportunidades e resultados da Black Friday para empresas e varejistas. Confira:
- Oportunidade: o momento da compra imediata, em que a combinação de preço, prazo de
entrega e frete grátis acelera decisões.
- Valor: dar estímulo a upgrades, quando o consumidor percebe que um investimento
adicional pode resultar em algo melhor, aumentando o ticket médio.
- Serviço: utilizar a Black Friday como ponto de partida para relações duradouras,
transformando picos de vendas em fluxo contínuo de receita.
- Lealdade: construção de confiança e conexão a partir da data, transformando compras
pontuais em relacionamentos de longo prazo com o cliente.
“A IA, aliada ao talento humano e a uma estratégia de marketing bem definida, é a chave para resultados exponenciais na Black Friday deste ano e em todos os outros momentos de pico de vendas”, conclui Gustavo Souza, diretor de Produtos e Soluções Publicitárias do Google Brasil
Ele pontua ainda que as aplicações de IA ainda são subaproveitadas na construção de estratégias de vendas no Brasil, mas que isso já se configura como um cenário em transformação, até pela mudança no perfil comprador.
