Bancos renegocia dívidas em atraso, em novembro

￼Mutirão de renegociação promovida pela Febraban com mais de 160 bancos participantes segue ativo no mês de novembro / Crédito: Samuel Setubal

Começa no dia 1º de novembro a “Black Friday” dos bancos. O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira permite aos consumidores endividados condições diferenciadas para renegociar débitos com mais de 160 instituições financeiras. (Veja abaixo o passo a passo de como participar da “Black Friday” dos bancos.)

O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons. No Ceará, o Decon confirmou participação com atendimento presencial (Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - 60.822-325 - Fortaleza–CE. Site: http://www.mpce.mp.br/decon/). O diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Oliva, destaca que o mutirão já faz parte do calendário permanente de ações dos bancos, com campanhas periódicas desde 2019.

No ano passado, quase 3,5 milhões de contratos em atraso foram repactuados com bancos e financeiras através do projeto. A nova edição estará em vigor até o dia 30 de novembro. “Na última edição, realizada em março deste ano, mais de 1,4 milhão de contratos foram repactuados. Além de trazer alívio financeiro imediato para consumidores endividados, a ação também ajuda a prevenir o superendividamento e é uma oportunidade para ações de educação financeira”, afirma. Leia mais Após mortes em São Paulo, Senacon faz alerta sobre bebidas adulteradas Sobre o assunto Após mortes em São Paulo, Senacon faz alerta sobre bebidas adulteradas