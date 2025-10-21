Bancos renegocia dívidas em atraso, em novembro

"Black Friday" dos bancos renegocia dívidas em atraso; veja como participarConsumidores endividados poderão renegociar débitos com mais de 160 instituições financeiras no Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. Veja como participar
Começa no dia 1º de novembro a “Black Friday” dos bancos. O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira permite aos consumidores endividados condições diferenciadas para renegociar débitos com mais de 160 instituições financeiras.
(Veja abaixo o passo a passo de como participar da “Black Friday” dos bancos.)
São alvos do mutirão dívidas de cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades contraídas de bancos e instituições financeiras que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia, ou prescritas.
A iniciativa prevê conceder condições diferenciadas de parcelamento, descontos no valor total da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme a política de cada instituição participante.
O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons.
No Ceará, o Decon confirmou participação com atendimento presencial (Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - 60.822-325 - Fortaleza–CE. Site: http://www.mpce.mp.br/decon/).
O diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Oliva, destaca que o mutirão já faz parte do calendário permanente de ações dos bancos, com campanhas periódicas desde 2019.
No ano passado, quase 3,5 milhões de contratos em atraso foram repactuados com bancos e financeiras através do projeto. A nova edição estará em vigor até o dia 30 de novembro.
“Na última edição, realizada em março deste ano, mais de 1,4 milhão de contratos foram repactuados. Além de trazer alívio financeiro imediato para consumidores endividados, a ação também ajuda a prevenir o superendividamento e é uma oportunidade para ações de educação financeira”, afirma.
“Black Friday” dos bancos poderá ser acessada pelo Consumidor.Gov.Br
O portal Consumidor.Gov.Br, da Senacon, que é gratuito, será a plataforma para negociações, além dos canais oficiais das instituições financeiras participantes.
Para negociação no Consumidor.Gov.Br, é necessário que o usuário tenha conta Prata ou Ouro no Gov.Br.
Outra maneira de acessar as renegociações será feita por meio dos Procons participantes da ação, via apoio presencial.
No caso de pessoas superendividadas, o fluxo de negociação é diferente, com a recomendação da organização do mutirão de que eles procurem o apoio do Procon para criação de um plano de pagamento.
Até quando estará em vigor a “Black Friday” dos bancos?
Essa edição do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira estará disponível de 1º a 30 de novembro.
Confira a lista de bancos participantes do mutirão
Além da lista abaixo, confira no link os canais de comunicação com as instituições participantes
- Banco do Brasil
- Banco Carrefour
- Banco Alfa
- Banco BMF
- Banco BRB
- Banco BV
- Banco Daycoval
- Banco Digimais
- Banco Fibra
- Banco Inter
- Banco Mercantil
- Banco do Nordeste
- Banco Original e PicPay
- Banco Pan
- Banco Semear
- Banco Triângulo S/A
- Banco Topázio
- Banco Volkswagen
- Banpará
- Banrisul
- Bradesco
- Caixa Econômica Federal
- Cetelem
- C6 Bank
- Inbursa
- Itaú
- NBCBank
- Paraná Banco
- Safra
- Santander
- Senff
- Sicredi
- Tribanco
Veja tutorial de como participar do mutirão pelo Consumidor.Gov.Br
Como descobrir se você tem parcelas em atraso
Quer aproveitar o Mutirão, mas não conhece os detalhes de suas dívidas? É hora de acessar o Registrato, do Banco Central.
Ali você consulta gratuitamente empréstimos e financiamentos em seu nome e outras informações de seu relacionamento com as instituições financeiras, como conta-corrente, investimentos e chaves Pix, por exemplo.
