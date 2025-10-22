Veja as melhores ferramentas para monitorar preços da Black Friday

A Black Friday 2025 acontece no dia 28 de novembro; confira cuidados a serem tomados em compras online / Crédito: Reprodução/Pexels

A Black Friday, que garante descontos e ofertas nos variados tipos de mercado, acontece na última sexta-feira de novembro. Neste ano, tem data marcada para 28 de novembro. O evento promete grandes promoções, mas há casos de golpes que mascaram os preços originais, o que deu origem ao popular apelido de “Black Fraude”.

A comparação é feita com base na pesquisa por filtros de categoria e marca, por exemplo. Em seguida, diferentes lojas aparecem com os históricos de preço, ficha técnica e opiniões de consumidores reais, filtradas pelas configurações de busca. Além disso, a segurança de transações pode ser indicada pelo selo de “Loja Confiável”, na recorrência de feedbacks positivos. Além disso, seu nível de confiabilidade aumenta por seus critérios de aprovação de registro no site, que exige dados como CNPJ ativo e regularidade no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

O “Buscapé Protege” também serve como reforço à proteção de compras, oferecendo intermediações no caso de problemas com a entrega ou com o produto. Zoom Um dos destaques como ferramentas de análise de preços da Black Friday tem um sistema rigoroso para análise de empresas e produtos, feitos com verificações pela Receita Federal e pelo Procon. Da mesma forma que o Buscapé, tem a sua comparação feita pela barra de pesquisa com o uso de filtros. Um dos seus diferenciais é a apresentação de gráficos com a variação de valores no último ano.