Veja as melhores ferramentas para monitorar preços da Black Friday

Veja as melhores ferramentas para monitorar preços da Black FridayA Black Friday acontece anualmente na última sexta-feira de novembro; veja como monitorar preços de promoções e quais os cuidados contra golpes
A Black Friday, que garante descontos e ofertas nos variados tipos de mercado, acontece na última sexta-feira de novembro. Neste ano, tem data marcada para 28 de novembro.
O evento promete grandes promoções, mas há casos de golpes que mascaram os preços originais, o que deu origem ao popular apelido de “Black Fraude”.
Por isso, especialistas tecnológicos e vendedores recomendam que seja feito um monitoramento de valores de um mesmo produto em diferentes ambientes com pelo menos um mês de antecedência.
Este trabalho pode ser facilitado com o uso de ferramentas. Confira, a seguir, algumas delas.
Veja 5 ferramentas para monitorar preços da Black Friday
Buscapé
Desde 1999, a plataforma serve como um auxílio prático para comparar preços e avaliar a credibilidade das lojas que ofertam os produtos analisados.
A comparação é feita com base na pesquisa por filtros de categoria e marca, por exemplo. Em seguida, diferentes lojas aparecem com os históricos de preço, ficha técnica e opiniões de consumidores reais, filtradas pelas configurações de busca.
Além disso, a segurança de transações pode ser indicada pelo selo de “Loja Confiável”, na recorrência de feedbacks positivos.
Além disso, seu nível de confiabilidade aumenta por seus critérios de aprovação de registro no site, que exige dados como CNPJ ativo e regularidade no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).
O “Buscapé Protege” também serve como reforço à proteção de compras, oferecendo intermediações no caso de problemas com a entrega ou com o produto.
Zoom
Um dos destaques como ferramentas de análise de preços da Black Friday tem um sistema rigoroso para análise de empresas e produtos, feitos com verificações pela Receita Federal e pelo Procon.
Da mesma forma que o Buscapé, tem a sua comparação feita pela barra de pesquisa com o uso de filtros. Um dos seus diferenciais é a apresentação de gráficos com a variação de valores no último ano.
Seu sistema também oferece alertas personalizados, como o selo “Pechincha” nas ofertas mais vantajosas do evento, cashback e cupons de desconto.
Além disso, a apresentação de um histórico de seis meses auxilia na identificação de um bom desconto ou se é algo temporário.
Keepa
A extensão, instalada no Chrome, Firefox ou Opera, pode ser integrada às páginas da Amazon.
Sua ferramenta disponibiliza gráficos, que indicam variações nos preços dos produtos buscados, assim como alertas de disponibilidade no estoque ou na queda de preços.
Usada internacionalmente, também coleta os maiores descontos do dia por categoria. Para ser instalada, não precisa criar uma conta.
Google Shopping
Desenvolvida pelo Google, é uma ferramenta que busca e compara preços dos produtos por listagem enviadas por lojistas na ferramenta Google Merchant Center ou obtidas por dados públicos.
Não tem um selo de confiabilidade, mas permite que apenas lojas que seguem as diretrizes empresariais possam anunciar suas vendas.
Além disso, elas devem, obrigatoriamente, informar valores, disponibilidade, ficha técnica e políticas comerciais claras.
Assim como nas outras plataformas, basta pesquisar o produto desejado com filtros em categorias. Antes de ser direcionado ao site do vendedor, o consumidor é informado com avaliações de usuários, frete e histórico de preços, a depender da busca.
JáCotei
Desde o início dos anos 2000, é uma das plataformas de monitoração de preços mais utilizadas por brasileiros durante a Black Friday.
Usa um sistema de listagem de produtos, que, antes, as lojas em que são ofertados passam por avaliações de reputação e análise financeira.
A listagem da ferramenta é ainda mais específica após a pesquisa, que pode ser filtrada por características, como o modelo do produto desejado. São apresentadas várias ofertas do que é procurado em formato de vitrine.
Também usa alertas de preços e listas de desejos, para que a sua evolução seja acompanhada de perto pelo usuário.
Ao clicar no produto, são apresentados avaliações, descrição e ficha técnica completa, resumindo a oferta.
Black Friday 2025: cuidados contra fraudes online
Apesar do uso de ferramentas que são úteis para evitar golpes na Black Friday, eles ainda são possíveis se os devidos cuidados não forem tomados.
Veja alguns itens da lista de cuidados e dicas da Jusbrasil, empresa de informação jurídica:
- Pesquise, com atenção, o preço dos bens e serviços ofertados;
- Verifique a veracidade da empresa, confirmando principalmente o endereço físico, caso seja uma compra online;
- Consulte órgãos de proteção ao consumidor e canais de reclamação, como o Reclame Aqui, para ter a opinião de outros usuários reais;
- Caso desista da compra e não apresente nenhum defeito, o consumidor tem o prazo de sete dias a partir do seu recebimento pelo Direito de Arrependimento;
- Demande que o produto seja vendido pelo preço e condições anunciadas, de acordo com o direito do consumidor;
- Cobre a emissão da nota fiscal, a qual garante a efetivação da compra, além de verificar se o produto é o mesmo da descrição.