Correção: Na guerra dos marketplaces, Shopee dobrará cupons de desconto no mês da Black Friday

A matéria enviada anteriormente tinha um erro de grafia no título e no primeiro parágrafo. O correto é Shopee, e não como estava descrito. Segue versão corrigida. A Shopee anunciou que vai oferecer, em novembro, o dobro do valor total em cupons de desconto em relação ao praticado no mesmo período do ano anterior. A medida tem como objetivo atrair consumidores e ganhar espaço no acirrado mercado de comércio eletrônico brasileiro. Lançada em 2015 em Cingapura, a Shopee está no Brasil desde 2020.

A multinacional fará duas campanhas em novembro. Uma liquidação própria, marcada para o dia 11; e a Black Friday, data consolidada do varejo, dia 28. Na primeira ação, serão ofertados R$ 20 milhões em cupons de desconto e produtos com um selo intitulado "melhor preço do ano", que indica itens com o preço mais baixo já registrado no aplicativo da varejista. Já na Black Friday, serão R$ 16 milhões em cupons de desconto, com alguns deles chegando a R$ 200 de cortes de preços em lojas oficiais que anunciam na plataforma. Nessa data, haverá frete grátis para compras acima de R$ 10. A liquidação do dia 11 faz parte da estratégia de datas duplas da Shopee, que já entraram no calendário do varejo e são aguardadas pelos brasileiros, na visão da empresa.