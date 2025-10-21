Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na guerra dos marketplaces, Shoppe vai dobrar cupons de desconto no mês da Black Friday

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Shoppe anunciou que vai oferecer, em novembro, o dobro do valor total em cupons de desconto em relação ao praticado no mesmo período do ano anterior. A medida tem como objetivo atrair consumidores e ganhar espaço no acirrado mercado de comércio eletrônico brasileiro. Lançada em 2015 em Cingapura, a Shopee está no Brasil desde 2020.

A multinacional fará duas campanhas em novembro. Uma liquidação própria, marcada para o dia 11; e a Black Friday, data consolidada do varejo, dia 28.

Na primeira ação, serão ofertados R$ 20 milhões em cupons de desconto e produtos com um selo intitulado "melhor preço do ano", que indica itens com o preço mais baixo já registrado no aplicativo da varejista.

Já na Black Friday, serão R$ 16 milhões em cupons de desconto, com alguns deles chegando a R$ 200 de cortes de preços em lojas oficiais que anunciam na plataforma. Nessa data, haverá frete grátis para compras acima de R$ 10.

A liquidação do dia 11 faz parte da estratégia de datas duplas da Shopee, que já entraram no calendário do varejo e são aguardadas pelos brasileiros, na visão da empresa.

Segundo pesquisa da companhia, 60% dos consumidores afirmam que pretendem comprar no dia da liquidação, número próximo aos 75% que se planejam para a Black Friday. Além disso, 23% já consideram a liquidação do 11 tão importante quanto a própria Black Friday.

Todas essas medidas vêm na esteira da competição cada vez mais acirrada entre as principais empresas de comércio eletrônico do País, com Mercado Livre e Amazon também reforçando a oferta de benefícios em suas plataformas.

O aumento na competição no comércio eletrônico foi evidenciado nos últimos meses, com o Mercado Livre ampliando a oferta de frete grátis para compras a partir de R$ 19 (antes era R$ 79). Na sequência, a Amazon respondeu com isenção de taxas para os vendedores que usam o serviço fulfillment.

