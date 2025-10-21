Na guerra dos marketplaces, Shoppe vai dobrar cupons de desconto no mês da Black Friday

A Shoppe anunciou que vai oferecer, em novembro, o dobro do valor total em cupons de desconto em relação ao praticado no mesmo período do ano anterior. A medida tem como objetivo atrair consumidores e ganhar espaço no acirrado mercado de comércio eletrônico brasileiro. Lançada em 2015 em Cingapura, a Shopee está no Brasil desde 2020. A multinacional fará duas campanhas em novembro. Uma liquidação própria, marcada para o dia 11; e a Black Friday, data consolidada do varejo, dia 28.

Na primeira ação, serão ofertados R$ 20 milhões em cupons de desconto e produtos com um selo intitulado "melhor preço do ano", que indica itens com o preço mais baixo já registrado no aplicativo da varejista. Já na Black Friday, serão R$ 16 milhões em cupons de desconto, com alguns deles chegando a R$ 200 de cortes de preços em lojas oficiais que anunciam na plataforma. Nessa data, haverá frete grátis para compras acima de R$ 10. A liquidação do dia 11 faz parte da estratégia de datas duplas da Shopee, que já entraram no calendário do varejo e são aguardadas pelos brasileiros, na visão da empresa. Segundo pesquisa da companhia, 60% dos consumidores afirmam que pretendem comprar no dia da liquidação, número próximo aos 75% que se planejam para a Black Friday. Além disso, 23% já consideram a liquidação do 11 tão importante quanto a própria Black Friday.