Bancos lançam ferramenta para agilizar contestação de fraude por Pix

Bancos e instituições financeiras habilitadas a operar o Pix passaram a disponibilizar, nesta quarta-feira, uma ferramenta que busca acelerar o processo de devolução de dinheiro perdido em fraude, golpe ou erro sistêmico. O Banco Central liberou oficialmente o funcionamento do MED Autoatendimento, conhecido como "botão de contestação". Segundo o BC, o mecanismo permite que os usuários contestem uma determinada transação de forma totalmente digital, sem necessidade de ir à agência ou ligar para o banco. Para acioná-lo, o cliente abre o aplicativo da instituição e busca a opção "contestar Pix" ou "solicitar devolução". Na sequência, anexa evidências como prints, comprovantes e mensagens relacionadas.

A informação é repassada ao banco responsável pela conta do possível golpista, que tem os recursos bloqueados. As duas instituições, então, têm até sete dias para analisar o caso e, se a fraude for confirmada, a devolução será efetuada. O prazo para o retorno é de 11 dias após a contestação. O procedimento não se aplica para casos de desacordos comerciais, arrependimento e erros no envio do Pix, como digitação errada da chave. Até então, para tentar reaver o dinheiro, era necessário relatar o episódio diretamente para um atendente, que transferia para o setor antifraude, conforme explica o coordenador da Comissão de Cibersegurança e do GT Acões de Conscientização sobre Golpes e Fraudes da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Paulo Condutta. "Entendemos que esse caminho foi encurtado", afirma. "Velocidade é chave para aumentar a capacidade de retenção dos valores bloqueados, caso realmente seja um caso de fraude", acrescenta. A iniciativa é parte de um conjunto de ações do BC para fortalecer o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado em 2020 com objetivo de permitir a contestação de transações fraudulentas. Em agosto, a autoridade monetária anunciou que o pedido de estorno em casos de golpes poderá partir de outras contas que não aquela usada na fraude. A ideia é evitar que os golpistas consigam burlar a devolução transferindo o dinheiro roubado para outro banco. O recurso ficará disponível, de forma facultativa, a partir de 23 de novembro. A obrigatoriedade começa a valer em 2 de fevereiro do ano que vem.