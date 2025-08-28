Black Friday 2025: Seis em cada dez brasileiros querem comprar, diz Google

82% dos brasileiros afirmam que aproveitam o período para realizar algum tipo de pesquisa de preço / Crédito: David MG | Shutterstock

Você pretende comprar algo na Black Friday de 2025? Uma pesquisa inédita feita pelo Google aponta que ao menos seis em cada dez brasileiros estão ansiosos para realizar compras durante o evento, previsto para ocorrer no dia 28 de novembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Entre aqueles que aguardam ansiosamente pelos descontos, 48% afirmam já ter uma lista de desejos pronta, na expectativa por um preço ameno frente aos dias normais no varejo nacional.

O estudo foi encomendado pelo Google à Offerwise, empresa especializada na realização de pesquisas, e realizado em julho de 2025 com 2 mil brasileiros de diferentes regiões e classes econômicas, por meio de questionários online. Black Fraude? Brasileiros estão pesquisando mais e monitorando preços antes de comprar Para além da análise quantitativa dos resultados, o levantamento encomendado pelo Google aponta tendências comportamentais, indicando um consumidor brasileiro cada vez mais atento, criterioso, com foco no planejamento da compra e na comparação de preços, em locais distintos e ao longo do tempo. Seja smartphones, TVs, roupas, pacotes de viagens ou mesmo serviços estéticos, ao menos 82% dos brasileiros afirmam que aproveitam o período para realizar algum tipo de pesquisa de preço, antes, durante e após as promoções da Black Friday. Em paralelo, entre 2024 e 2025 houve redução de dez pontos percentuais no total de consumidores que afirmam não comprar na Black Friday por duvidarem da transparência dos descontos oferecidos.