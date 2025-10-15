Meta investe US$ 1,5 bilhão em novo data center no Texas, em esforço por IA

A Meta Platforms está construindo um novo centro de dados em El Paso, no Texas, para avançar seus esforços em inteligência artificial (IA) e gastará mais de US$ 1,5 bilhão na nova instalação, informou a gigante de tecnologia em publicação de blog nesta quarta-feira, 15.

O centro de dados terá eventualmente 1 gigawatt de capacidade para alimentar chips de computação de ponta para projetos relacionados à IA. De acordo com a companhia, o data center contribuirá para o crescimento econômico de El Paso, gerando 1.800 empregos na construção civil em seu pico e criando cerca de 100 empregos operacionais quando concluído.