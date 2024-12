Ministério Público Federal cobra fiscalização de voos de ultraleves e paramotores em Aquiraz

Atividade é permitida desde que realizada por quem tenha curso reconhecido por instrutor credenciado, além de autorização prévia dos responsáveis pelos locais de pouso e decolagem / Crédito: Fernando Santos Cunha Filho/Divulgação

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) recomendou a adoção de medidas que coibam a exploração comercial irregular de voos em veículos ultraleves ou paramotores no Porto das Dunas, em Aquiraz, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da prefeitura daquele município da Grande Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A recomendação foi feita, a partir de inquérito civil instaurado pelo MPF, que constatou desrespeito à regulamentação nacional desse tipo de atividade aerodesportiva nos voos que estão sendo realizados na região. Segundo o órgão, a prática, tal como vem ocorrendo, gera “riscos à navegação aérea e às pessoas em solo”.