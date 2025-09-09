Política, comportamento e meio ambiente: O POVO+ estreia 4 novas colunistas

Política, comportamento e meio ambiente: O POVO+ estreia 4 novas colunistasO O POVO+ reforça seu time de colunistas com novos nomes que trarão análises sobre comportamento, fatos políticos e pautas ambientais com foco no oceano
A plataforma O POVO+, streaming de jornalismo do O POVO, ganha quatro novas colunistas que ampliam o olhar da plataforma sobre temas essenciais da atualidade.
Na política, a socióloga, professora e cientista política Paula Vieira, e pesquisadora do Laboratório de estudos sobre política, eleições e mídia da Universidade Federal do Ceará (Lepem-UFC), passa a escrever quinzenalmente às segundas-feiras, analisando os movimentos do cenário nacional e seus impactos sociais.
No campo do comportamento, duas novas mulheres chegam ao time. A psicóloga e professora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Marília Barreira estreia coluna quinzenal às segundas, refletindo sobre relações humanas, diversidade e os desafios da vida contemporânea.
Já a psicanalista e advogada Cláudia Molinna, ex-delegada da Mulher e vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Pernambuco, escreve às terças-feiras, a cada quinze dias, com foco nas reflexões sobre subjetividade e sociedade a partir de sua trajetória múltipla.
O meio ambiente também ganha espaço com Fernanda Oliveira, cientista ambiental e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Membra da Liga das Mulheres pelo Oceano, ela estreia coluna quinzenal às sextas-feiras, com foco especial nos ecossistemas costeiros e na urgência da conservação dos mares.
Com as novas colunistas, o O POVO+ amplia sua diversidade de vozes e reafirma seu compromisso em oferecer análises plurais, críticas e conectadas ao presente.