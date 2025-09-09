Política, comportamento e meio ambiente: O POVO+ estreia 4 novas colunistas

Da esquerda para direita: Paula Vieira, Marília Barreira, Cláudia Molinna e Fernanda Oliveira / Crédito: Arquivo pessoal

A plataforma O POVO+, streaming de jornalismo do O POVO, ganha quatro novas colunistas que ampliam o olhar da plataforma sobre temas essenciais da atualidade. Na política, a socióloga, professora e cientista política Paula Vieira, e pesquisadora do Laboratório de estudos sobre política, eleições e mídia da Universidade Federal do Ceará (Lepem-UFC), passa a escrever quinzenalmente às segundas-feiras, analisando os movimentos do cenário nacional e seus impactos sociais.