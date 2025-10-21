Vacinação Antirrábica em Caucaia: veja como vacinar seu pet

Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 em Caucaia será realizada em duas etapas. / Crédito: FÁBIO LIMA

A Prefeitura de Caucaia realizará, nos dias 25 de outubro e 1º de novembro, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025. A iniciativa tem como meta vacinar 27 mil cães e gatos do município, reforçando a prevenção contra a raiva — doença viral grave e fatal, que pode atingir seres humanos. No dia 25 de outubro, a vacinação acontece nas regiões Sede e Jurema, das 8h às 16h. Já no dia 1º de novembro, será a vez das regiões Praias e Distritos, incluindo Capuan, Genipabu, Primavera, Catuana e Sítios Novos, também das 8h às 16h.

O imunizante regular é essencial para garantir a proteção dos animais e a segurança da comunidade. É recomendado aplicar a primeira dose a partir dos três meses de idade, com revacinação anual para manter a imunidade contra o vírus. Orientações aos tutores A Prefeitura orienta que os cães sejam levados com coleira e, em casos de animais agressivos, é obrigatório o uso de focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para evitar fugas ou acidentes. Animais doentes, debilitados ou em tratamento não devem ser vacinados, sendo necessária avaliação prévia de um médico-veterinário.

Confira os pontos de vacinação: CONJUNTO ARATURI

Unidade de Saúde Antônio Jander - Av. Central Oeste

Rua NW 05, nº 40 - André Camurça

Rua NW 23, Bloco 14, Apto 11A PARQUE ARATURI

Av. São Vicente de Paula - Dog House

JUREMA

Pet Faro - Av. São Vicente de Paula, nº 896

Rua Júlio Rocha, nº 220

Rua 01, nº 39 - Conjunto Novo Paraíso MARECHAL RONDON

Conselho Tutelar - Rua Nova Granada, nº 1094

Av. J, nº 2936 - Maria José

CIDI - Av. Nova Alvorada

Av. Dom Almeida Lustosa, nº 4242 - Capemi

Rua Nova Alvorada, nº 87

Unidade de Saúde Paulo Pontes PARQUE POTIRA I

Unidade de Saúde Ametista de Oliveira

Rua Pe. Cícero / Santos Dumont, nº 3542 - Balbino

Rua Vera Cruz, nº 1044 - ABTN

Rua Sacy, nº 441

PARQUE GUADALAJARA

Rua Sandiego, nº 664 CONJUNTO SÃO MIGUEL

Praça da Igreja Católica

Travessa Santo André, nº 123 NOVO SÃO MIGUEL

Unidade de Saúde do Novo São Miguel