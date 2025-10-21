Vacinação Antirrábica em Caucaia: veja como vacinar seu pet

Vacinação Antirrábica em Caucaia: veja como vacinar seu petA ação será realizada em dois dias. Meta é imunizar 27 mil cães e gatos contra a raiva, doença grave que pode ser transmitida aos humanos
A Prefeitura de Caucaia realizará, nos dias 25 de outubro e 1º de novembro, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025. A iniciativa tem como meta vacinar 27 mil cães e gatos do município, reforçando a prevenção contra a raiva — doença viral grave e fatal, que pode atingir seres humanos.
No dia 25 de outubro, a vacinação acontece nas regiões Sede e Jurema, das 8h às 16h. Já no dia 1º de novembro, será a vez das regiões Praias e Distritos, incluindo Capuan, Genipabu, Primavera, Catuana e Sítios Novos, também das 8h às 16h.
O imunizante regular é essencial para garantir a proteção dos animais e a segurança da comunidade. É recomendado aplicar a primeira dose a partir dos três meses de idade, com revacinação anual para manter a imunidade contra o vírus.
Orientações aos tutores
A Prefeitura orienta que os cães sejam levados com coleira e, em casos de animais agressivos, é obrigatório o uso de focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para evitar fugas ou acidentes.
Animais doentes, debilitados ou em tratamento não devem ser vacinados, sendo necessária avaliação prévia de um médico-veterinário.
Confira os pontos de vacinação:
CONJUNTO ARATURI
Unidade de Saúde Antônio Jander - Av. Central Oeste
Rua NW 05, nº 40 - André Camurça
Rua NW 23, Bloco 14, Apto 11A
PARQUE ARATURI
Av. São Vicente de Paula - Dog House
JUREMA
Pet Faro - Av. São Vicente de Paula, nº 896
Rua Júlio Rocha, nº 220
Rua 01, nº 39 - Conjunto Novo Paraíso
MARECHAL RONDON
Conselho Tutelar - Rua Nova Granada, nº 1094
Av. J, nº 2936 - Maria José
CIDI - Av. Nova Alvorada
Av. Dom Almeida Lustosa, nº 4242 - Capemi
Rua Nova Alvorada, nº 87
Unidade de Saúde Paulo Pontes
PARQUE POTIRA I
Unidade de Saúde Ametista de Oliveira
Rua Pe. Cícero / Santos Dumont, nº 3542 - Balbino
Rua Vera Cruz, nº 1044 - ABTN
Rua Sacy, nº 441
PARQUE GUADALAJARA
Rua Sandiego, nº 664
CONJUNTO SÃO MIGUEL
Praça da Igreja Católica
Travessa Santo André, nº 123
NOVO SÃO MIGUEL
Unidade de Saúde do Novo São Miguel
PARQUE DAS NAÇÕES
Escola Brasileirinho
Rua Estados Unidos, nº 1411
PARQUE ALBANO
Rua Quintino Cunha, nº 1819A - Helena Rações
Rua Olavo Bilac, nº 611 - Associação de Moradores AMPA
Av. Dom Almeida Lustosa, nº 1931 - Casa de Ração Vilante Pet
SANTA RITA
FUNTAD - Lorena Amaral
TABAPUAZINHO
BR-222 - Fernando Rações, nº 8500, km 6
Unidade de Saúde Djalma Soares
TABAPUÁ
Mercado da Ração - BR-222, nº 7788
Colégio Macambira - Rua 01-I, s/n
POTIRA II
Creche dos Barreiros - Rua João Nogueira
Rua Paracatu, nº 540
Unidade de Saúde Ednir Carneiro
Rua Araré, nº 1600 - Casa do Cláudio
Unidade de Saúde Giselda Magalhães
POTIRA III
Rua Irapuã Vidal, nº 3562 - Casa do Sr. João Batista
AÇUDE
Praça do Açude - Rua Nossa Senhora dos Prazeres
PARQUE SOLEDADE
Lions Clube - Rua Vereador Gilberto Gadelha
PARQUE SÃO GERARDO
Rua São João, nº 228 - Casa de Ração Nutri Raças
Rua Eliezer Góes, nº 1170 - Raniele / Paraíso Pet
ITAMBÉ I e II
Unidade de Saúde Francisco Ferreira da Silva
Creche Mundo Mágico - Tv. Santa Cecília, nº 420
Conselho Comunitário - Rua São Gerardo, nº 245
Pés de Algodão - Rua Vila Nova, ao lado do estádio
PADRE ROMUALDO
Rua da Capela, nº 11 - em frente à Igreja Católica
GRILO
Escola Nair Guerra
Comercial O Beto - Rua Pedro Grosso, nº 146
CRAS Grilo
NOVO PABUSSU
Unidade de Saúde Maria dos Passos
CAUCAIA - CENTRO
UPA Animal - Rua Edson da Mota Correia, nº 246
BOM JESUS
Escola Dona Áurea
LAGOA DO CABATAN
Escola Municipal de Formação e Avaliação
CAMURUPIM
Escola São Sebastião
Residência do Fábio - Rua Monsenhor Custódio, nº 1396
MESTRE ANTÔNIO
Unidade de Saúde Rita de Cássia
CURICACAS
Residência do Sr. Pedro Jorge (Bicudo) - Rua Matilde França Moura, nº 416
URUBU
Rua Alto da Benção, nº 2
CIGANA
Praça II - Igreja São José
Bar do Sr. Franzé - Rua 24 de Janeiro, nº 75
Rua Vila Betânia, nº 349
PLANALTO CAUCAIA
UBS Joaquim Braga
Av. Contorno Norte, nº 240
Rua 117 - Casa da Dona Fátima
CAPOEIRA
Casa da ACS Beth - Rua Estrela Dalva, nº 77
Praça da Escola Maria Mota
Unidade de Saúde dos Tapebas, nº 56
Praça José Patrão
PAUMIRIM
Mercantil do Sr. Raimundo Rua NS-02, nº 1
RESIDENCIAL METROPOLITANO (PICUÍ)
Rua Amazonas, nº 413 - Mercantil Érica / Ivan
Unidade de Saúde Maria de Jesus Ferreira - Rua Marcos Couto Bezerra
Rua Edmundo Rodrigues - Colégio Osmar Diogenes
Rua Marcos Couto Bezerra, nº 1360
CONJUNTO HABITACIONAL NOVA METRÓPOLE
Rua 208, nº 146
Rua 252 - Unidade de Saúde Rocilda Pontes
Rua 143, nº 96 - próximo ao CRAS
Pet Nobre - Rua 135, nº 18
Unidade de Saúde Sérgio Rodrigues
Av. Contorno Oeste, nº 376 - Pet Shop Metrópole
Rua 343, Bloco 8, Apto 12A - Praça do Cabral
RESIDENCIAL PATRÍCIA GOMES
Rua São Francisco, nº 900
RESIDENCIAL ARIANÓPOLIS
Unidade de Saúde Eduardo Nogueira Rua Solimões
Rua das Flores, nº 136 - Sr. Manoel Germano
RESIDENCIAL ELDORADO
Rua B, nº 49
Rua F, nº 1216 - Arena Poeirão
METRÓPOLE SUL
Av. C, nº 6