Ceará amplia queda da fila do INSS antes de corte no orçamento

Programa do INSS é pausado após avanço no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

O programa de redução de filas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), suspenso temporariamente por falta de verba, vinha apresentando resultados expressivos no Ceará antes da pausa.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o presidente do INSS no Nordeste, Roberto Vale, revelou que o Estado praticamente dobrou o número de análises realizadas com o reforço do programa.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Conseguimos acelerar bastante as análises, saímos de uma média de 14 mil para 24 mil análises e tarefas realizadas. Isso acabou gerando impacto orçamentário”, afirmou Vale.

Com um orçamento inicial de cerca de R$ 100 milhões, o programa foi responsável por impulsionar os mutirões de atendimento e acelerar a concessão de benefícios previdenciários.

A pausa, segundo o presidente, ocorreu por responsabilidade fiscal, para evitar o estouro do orçamento destinado aos bônus pagos aos servidores que participam das ações extraordinárias.



“É importante dizer que o INSS não corre risco de parar. A pausa é apenas em relação ao bônus. Existem outras formas de continuar o trabalho”, reforçou.

Para evitar impactos à população, o órgão também está remanejando servidores e reorganizando equipes, inclusive com reposições de greve e redistribuição interna.

“Estamos reorganizando servidores deslocados. Ou seja, para o segurado, não há motivo de preocupação. Essa é uma questão administrativa, que deve ser resolvida em breve, provavelmente na próxima semana”, completou ele.

