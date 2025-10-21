Ceará amplia queda da fila do INSS antes de corte no orçamento

Ceará amplia queda da fila do INSS antes de corte no orçamentoPresidente do INSS revela ao O POVO que volume de análises quase dobrou no Estado e diz que suspensão é temporária
O programa de redução de filas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), suspenso temporariamente por falta de verba, vinha apresentando resultados expressivos no Ceará antes da pausa.
Em entrevista exclusiva ao O POVO, o presidente do INSS no Nordeste, Roberto Vale, revelou que o Estado praticamente dobrou o número de análises realizadas com o reforço do programa.
“Conseguimos acelerar bastante as análises, saímos de uma média de 14 mil para 24 mil análises e tarefas realizadas. Isso acabou gerando impacto orçamentário”, afirmou Vale.
Com um orçamento inicial de cerca de R$ 100 milhões, o programa foi responsável por impulsionar os mutirões de atendimento e acelerar a concessão de benefícios previdenciários.
A pausa, segundo o presidente, ocorreu por responsabilidade fiscal, para evitar o estouro do orçamento destinado aos bônus pagos aos servidores que participam das ações extraordinárias.
“Precisamos fazer uma pausa nesta semana, mas já estamos em negociação, sensibilizando o governo sobre a importância do tema, para conseguir mais recursos e retomar os mutirões no mesmo ritmo”, disse.
Apesar da interrupção momentânea, Vale garantiu que o funcionamento do INSS segue normal e que não há risco de paralisação no atendimento aos segurados.
“É importante dizer que o INSS não corre risco de parar. A pausa é apenas em relação ao bônus. Existem outras formas de continuar o trabalho”, reforçou.
Para evitar impactos à população, o órgão também está remanejando servidores e reorganizando equipes, inclusive com reposições de greve e redistribuição interna.
“Estamos reorganizando servidores deslocados. Ou seja, para o segurado, não há motivo de preocupação. Essa é uma questão administrativa, que deve ser resolvida em breve, provavelmente na próxima semana”, completou ele.
Na última semana, o INSS informou nacionalmente sobre a suspensão temporária do programa de redução de filas devido à limitação de recursos.
A iniciativa foi criada para acelerar o tempo de resposta na análise de benefícios e reduzir o acúmulo de processos em todo o País, desafio que o Ceará vinha enfrentando com resultados acima da média, segundo a regional. (Com informações de Lara Vieira)
