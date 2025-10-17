Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sudene aprova consultas prévias para dois financiamentos no Ceará

Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) serão destinados a uma indústria têxtil em Maracanaú e uma agropecuária em Jaguaribara
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio de sua Diretoria Colegiada, aprovou nesta sexta-feira, 17, duas consultas prévias para financiar empreendimentos no Ceará, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Essas são as primeiras consultas apreciadas após a nova regulação do fundo.

No total, os dois projetos devem receber R$ 34,7 milhões e contar com investimentos totais de R$ 65,2 milhões.

Um dos projetos aprovados é da Azzejo Indústria e Comércio de Confecções, em Maracanaú. O investimento total para a ampliação e modernização da unidade fabril é de R$ 51,6 milhões, sendo R$ 25, 8 milhões via FDNE. O foco da produção são roupas hospitalares, uniformes escolares, além de fardamento militares.

O outro projeto contemplado é da Agropecuária Baltazar, em Jaguaribara. O investimento total para a implantação de uma unidade volta para a criação de bovinos de corte e leite e de ovinos da raça Santa Inês é de R$ 17,8 milhões, sendo R$ 8,9 milhões via FDNE. O projeto prevê a adoção de práticas sustentáveis, com o controle de resíduos e o uso racional de insumos agrícolas.

A Diretoria Colegiada da Sudene também aprovou R$ 30,4 milhões para a empresa Elawan Eólica Passagem, em Santana dos Matos (RN) e R$ 9,2 milhões para atividades de Pesquisa & Desenvolvimento do Banco do Nordeste.

Tramitam ainda na Sudene outra seis consultas prévias de empresas interessadas em obter aportes da FDNE. Segundo o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, a análise das consultas prévias é o primeiro estágio da solicitação de financiamento do FDNE.

“Verificamos se as empresas se enquadram nas diretrizes e regulamento do fundo regional, agora, elas vão em busca de um agente operador, que atesta a viabilidade do empreendimento e as garantias. Só depois nós analisamos o pedido de crédito propriamente dito”, explicou. O FDNE pode financiar até 80% do valor total do projeto.

Já o coordenador-geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento da Sudene, Wandemberg Almeida, destaca que “o FDNE oferece uma linha de crédito qualificada, olhando para a infraestrutura, o PAC, a Nova Indústria Brasil e a questão ambiental, trazendo novos investimentos, trabalhando para atender o máximo de empreendimentos produtivos”.

