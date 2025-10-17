Sudene aprova consultas prévias para dois financiamentos no Ceará

Sudene aprovou recursos para dois projetos no Ceará e um no Rio Grande do Norte / Crédito: Aurélio Alves

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio de sua Diretoria Colegiada, aprovou nesta sexta-feira, 17, duas consultas prévias para financiar empreendimentos no Ceará, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Essas são as primeiras consultas apreciadas após a nova regulação do fundo.

A Diretoria Colegiada da Sudene também aprovou R$ 30,4 milhões para a empresa Elawan Eólica Passagem, em Santana dos Matos (RN) e R$ 9,2 milhões para atividades de Pesquisa & Desenvolvimento do Banco do Nordeste. Tramitam ainda na Sudene outra seis consultas prévias de empresas interessadas em obter aportes da FDNE. Segundo o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, a análise das consultas prévias é o primeiro estágio da solicitação de financiamento do FDNE. “Verificamos se as empresas se enquadram nas diretrizes e regulamento do fundo regional, agora, elas vão em busca de um agente operador, que atesta a viabilidade do empreendimento e as garantias. Só depois nós analisamos o pedido de crédito propriamente dito”, explicou. O FDNE pode financiar até 80% do valor total do projeto.