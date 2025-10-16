Banco Inter diz ter sido surpreendido por suspensão de novos consignados pelo INSS

O Banco Inter informou em nota que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS. Nesta quinta-feira, 16, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) quatro suspensões cautelares de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas, proibindo operações da instituição e do Paraná Banco, da Facta Financeira e da Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.

A instituição salientou que está contato com o INSS para entender os motivos da decisão. "O Inter reforça ainda seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aposentados e pensionistas", disse o banco em nota.