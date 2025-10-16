Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco Inter diz ter sido surpreendido por suspensão de novos consignados pelo INSS

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

O Banco Inter informou em nota que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS. Nesta quinta-feira, 16, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) quatro suspensões cautelares de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas, proibindo operações da instituição e do Paraná Banco, da Facta Financeira e da Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.

A instituição salientou que está contato com o INSS para entender os motivos da decisão. "O Inter reforça ainda seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aposentados e pensionistas", disse o banco em nota.

Os quatro despachos citam descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS.

O órgão enfatizou que as decisões são necessárias para "cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

