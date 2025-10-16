Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

INSS suspende novos consignados do Banco Inter e mais 3 instituições

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou quatro suspensões cautelares de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas, proibindo operações do Banco Inter, Paraná Banco, Facta Financeira e Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.

Os quatro despachos, publicados no Diário Oficial da União (DOU), citam descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS. O órgão enfatizou que as decisões são necessárias para "cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

Na semana passada, o INSS também proibiu o Banco Master de conceder empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, decisão que foi tomada diante de um "volume expressivo" de reclamações.

Tags

INSS

