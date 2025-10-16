Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Facta Financeira diz estar em contato com INSS para compreender suspensão de novos consignados

A Facta Financeira afirmou, por meio de nota, que sua administração está em contato com o INSS para compreender o contexto da suspensão cautelar de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas. A empresa disse que pretende elaborar um plano de ação com o objetivo "de normalizar o serviço com a maior brevidade possível".

"Com relação à decisão do INSS publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial da União, a Facta esclarece que se trata de uma suspensão temporária de até 30 dias para novas averbações de empréstimos consignados via INSS", afirma a empresa.

A financeira ressalta ainda que não é pagadora de benefícios de aposentadorias nem se envolve com descontos de associações em folha.

